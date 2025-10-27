Канцеларията на Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да одобри уволнението на шефката на американската служба за авторски права

Канцеларията на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска днес от Върховния съд да одобри уволнението на шефката на американската служба за авторски права Шира Пърлмътър, предаде Асошиейтед прес.

Сегашното спешно обжалване пред Върховния съд на САЩ идва, след като Апелативният съд на окръг Колумбия във Вашингтон неотдавна постанови, че ръководителката на ведомството не може да бъде уволнена еднолично. Преди близо четири седмици съдът отказа да преразгледа решението си.

Това е поредното дело, свързано с опитите на администрацията на Тръмп да постави свои собствени хора начело на федерални агенции. Върховният съд на САЩ одобри уволнението на висши служители, дори докато съдебните спорове продължават.

Делото обаче засяга дейността на ведомство, подчинено на Библиотеката на Конгреса. Пърлмътър управлява регистъра на авторските права и съветва също Конгреса на САЩ по въпроси, свързани с авторското право.

Сред изложените срещу нея аргументи са, че регистърът "упражнява изпълнителна" власт, що се отнася до уреждането на авторските права.

От своя страна Пърлмътър твърди, че уволнението ѝ от Тръмп през май тази година се дължи на негово неодобрение на неин съвет, изложен в доклад до Конгреса, свързан с изкуствения интелект. Тя уточни, че е получила имейл, в който е била информирана, че "длъжността ѝ като регистратор на авторски права и ръководител на американската служба за авторски права се прекратява незабавно".

Междувременно, съставът на Апелативния съд на окръг Колумбия във Вашингтон постанови, че тя може да запази работата си, докато делото продължава.