Киев съобщи, че помилваните по-рано днес от Беларус украинци вече са в Украйна

Киев обяви днес, че освободените по-рано днес от затвори в Беларус 31 украински граждани са пристигнали в Украйна, предаде Ройтерс.

"Жените и мъжете, задържани в Беларус и осъдени на различен срок – от 2 до 11 години - затвор, се връщат в Украйна, съобщи в "Телеграм" комитетът за координиране на размяната на затворници в Киев. "Изказваме благодарността си към САЩ и президента Доналд Тръмп за ползотворната работа по връщането на украински цивилни и военни от Беларус и Русия", добави той.

Освободените украинци ще получат необходимата медицинска помощ и рехабилитация, заяви комитетът.

В четвъртък президентът на Беларус Александър Лукашенко вече освободи двама католически свещеници, осъдени за "тежки престъпления срещу държавата", след дипломатически преговори с Ватикана, предаде Белта.

Лукашенко, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, освободи от средата на 2024 г. няколкостотин затворници в опит да подобри отношенията на Минск със Запада след години на санкции заради нарушения на правата на човека и подкрепата за Русия във войната в Украйна, припомня Ройтерс.

Този месец Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, който води преговори за освобождаването на още затворници.