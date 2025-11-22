Подробно търсене

Киев съобщи, че помилваните по-рано днес от Беларус украинци вече са в Украйна

Анелия Пенкова
Киев съобщи, че помилваните по-рано днес от Беларус украинци вече са в Украйна
Киев съобщи, че помилваните по-рано днес от Беларус украинци вече са в Украйна
(AP Photo/Efrem Lukatsky)
Киев,  
22.11.2025 15:40
 (БТА)
Етикети

Киев обяви днес, че освободените по-рано днес от затвори в Беларус 31 украински граждани са пристигнали в Украйна, предаде Ройтерс. 

"Жените и мъжете, задържани в Беларус и осъдени на различен срок – от 2 до 11 години - затвор, се връщат в Украйна, съобщи в "Телеграм" комитетът за координиране на размяната на затворници в Киев. "Изказваме благодарността си към САЩ и президента Доналд Тръмп за ползотворната работа по връщането на украински цивилни и военни от Беларус и Русия", добави той. 

Освободените украинци ще получат необходимата медицинска помощ и рехабилитация, заяви комитетът. 

В четвъртък президентът на Беларус Александър Лукашенко вече освободи двама католически свещеници, осъдени за "тежки престъпления срещу държавата", след дипломатически преговори с Ватикана, предаде Белта. 

Лукашенко, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, освободи от средата на 2024 г. няколкостотин затворници в опит да подобри отношенията на Минск със Запада след години на санкции заради нарушения на правата на човека и подкрепата за Русия във войната в Украйна, припомня Ройтерс.

Този месец Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, който води преговори за освобождаването на още затворници. 

/ДИ/

Свързани новини

20.11.2025 12:33

Беларус освободи двама католически свещеници, излежаващи дълги присъди, след визита в страната на папски пратеник

Беларуският президент Александър Лукашенко освободи двама римокатолически свещеници, обвинени в извършването на "сериозни престъпления против държавата". Освобождаването последва дипломатически контакти с Ватикана, съобщиха беларуската новинарска
18.11.2025 12:17

Литва може да промени курса и да отвори границата си с Беларус преди края на този месец, след като отхвърли предложение на Минск

Министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис каза вчера, че страната му може да отвори по-рано от обявения срок двата си гранични пункта с Беларус, които бяха затворени до 30 ноември, съобщи сайтът на Литовското радио и телевизия (ЛРТ/LRT.lt). Това е сигнал за потенциална промяна в курса на правителството спрямо действията на Минск, определени от Вилнюс като "хибридна атака“, отбелязва държавната медия. Освен със съюзника на Русия на изток, Литва граничи и с руския анклав Калининградска област на запад.
11.11.2025 18:49

Литовският външен министър заяви, че няма да преговаря с Беларус за повторно отваряне на граничните пунктове

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че отказва да води разговори с Беларус за повторно отваряне на граничните пунктове между двете страни, след като по-рано беларуският президент Александър Лукашенко нареди на външния министър Максим Риженков да започне такива преговори, съобщи Ройтерс.
09.11.2025 19:51

Тръмп назначи специален пратеник за Беларус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, предаде Ройтерс. Ролята е поверена на Джон Коул, който е помогнал в преговорите за освобождаването на политически затворници от беларуски затвори. Тръмп заяви, че иска още
05.11.2025 00:04

САЩ облекчават някои санкции срещу Беларус, включително свързани със самолетите на Лукашенко

Министерството на финансите на САЩ днес облекчи някои санкции срещу Беларус, вдигайки мерките срещу националния авиопревозвач и позволявайки транзакции, свързани с президентския самолет на Александър Лукашенко, предаде Ройтерс. Решението е поредният

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:49 на 22.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация