САЩ облекчават някои санкции срещу Беларус, включително свързани със самолетите на Лукашенко

Виктор Турмаков
Самолет на беларуската авиокомпания "Белавиа". Снимка: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Вашингтон/Минск,  
05.11.2025 00:04
 (БТА)

Министерството на финансите на САЩ облекчи днес някои санкции срещу Беларус, вдигайки мерките срещу националния авиопревозвач и позволявайки извършването на трансакции, свързани с президентския самолет на Александър Лукашенко, предаде Ройтерс.

Решението е поредният етап от размразяването на отношенията между САЩ и Беларус след продължилите години наред американски опити да изолират Минск, които включваха налагане и на лични санкции срещу Лукашенко. 

През септември Беларус освободи 52 затворници след призив на американския президент Доналд Тръмп. Страната получи обещание за облекчаване на санкциите срещу националната авиокомпания „Белавиа“, позволявайки да получава поддръжка и да купува резервни части за самолетите си.

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ официално отмени санкциите срещу „Белавиа“ и самолет, управляван от авиокомпанията, за който ведомството по-рано заяви, че е бил използван от високопоставени служители и членове на семейството на Лукашенко.

Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“ - компания, свързана с неговото правителство. 

Редица санкции на САЩ срещу Беларус, наложени заради президентските избори в Беларус през 2020 г., които Вашингтон определи като фалшифицирани, подкрепата на Минск за Русия и други въпроси, остават в сила, включително тези срещу Лукашенко и семейството му. 

Министерството на финансите на САЩ и Държавният департамент не отговориха веднага на запитванията за коментар. 

Агенция Ройтерс припомня, че миналия месец, след частичното подобряване на отношенията с Вашингтон, висш беларуски дипломат е провел срещи с европейци в това, което европейските дипломати нарекоха увертюра, насочена към намаляване на изолацията на Минск.

/СТ/

Към 00:52 на 05.11.2025 Новините от днес

