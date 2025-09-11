Подробно търсене

Светлана Тихановска: Облекчаването на санкциите на САЩ срещу беларуската авиокомпания "Белавия" може да помогне на Русия

Николай Велев
Тихановска на пресконференция във Вилнюс. Снимка: АП/Миндаугас Кулбис.
Рига ,  
11.09.2025 17:50
 (БТА)
Живеещата в изгнание лидерка на опозицията в Беларус Светлана Тихановска предупреди, че облекчаването на американските санкции срещу беларуската авиокомпания "Белавия" би могло да донесе ползи и на Русия, предаде Ройтерс. 

Тихановска изрази тази позиция в изявление, изпратено до британската новинарска агенция от нейния главен съветник, след като Вашингтон обяви облекчаване на санкциите във връзка с решението на президента Александър Лукашенко да освободи 52-ма затворници.  

"Разбираме хуманитарната цел - освобождаване на хора. Приветстваме тяхното освобождаване, но по същността си това е търговия с човешки животи. Става въпрос за хора, които никога не е трябвало да бъдат вкарвани в затвора", пише Тихановска.  

Тя отбелязва, че решението за облекчаване на санкциите е важно за Лукашенко, защото ще се даде възможност на Беларус да поръчва резервни части за самолетите на националната авиокомпания. "Но също така може да се отвори вратичка, през която Русия да придобива части посредством "Белавия", предупреждава беларуската опозиционерка. Тихановска също така отбелязва, че 52-мата освободени възлизат на едва 4% от лицата, обявени за политически затворници, и че този ход не сигнализира на реална промяна на водената от Лукашенко политика.

