Подробно търсене

Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна изрази надежда скоро Беларус да освободи всички политически затворници

Николай Велев
Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна изрази надежда скоро Беларус да освободи всички политически затворници
Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна изрази надежда скоро Беларус да освободи всички политически затворници
Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна Джон Коул минава покрай журналисти пред посолството на САЩ във Вилнюс, 11 септември 2025 г. Снимка: АП/Миндаугас Кулбис
Вашингтон/Минск,  
11.09.2025 20:49
 (БТА)
Етикети

Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна Джон Коул заяви в интервю за Ройтерс, че се надява в кратки срокове Беларус да освободи всички политически затворници, които президентът Доналд Тръмп определи като "заложници". 

"Нашата мисия е да ги изведем всички още сега", каза Коул, който преди преговаря с беларуския президент Александър Лукашенко, в резултат на което днес бяха освободени 52-ма политически затворници. 

"Да се надяваме, че в крайна сметка скоро всички ще бъдат на свобода", каза Коул.

Лукашенко днес заяви, че е готов да продължи да обсъжда със САЩ въпроса за затворниците, ако Вашингтон заеме конструктивна позиция, предаде новинарска агенция БелТА.

"Готови сме да разговаряме по тази тема", каза беларуският лидер. "Американците заемат конструктивна позиция, много конструктивна позиция по отношение на така наречените политически затворници. На нас не ни трябват политически затворници или затворници като цяло", добави Лукашенко на среща с постоянния представител на Беларус в ООН Валентин Рибаков.

Освен това Лукашенко отбеляза, че подкрепя усилията на Тръмп за международен мир. "Основната ни задача е да подкрепим Тръмп и да му помогнем за установяването на мир", каза беларуският президент, цитиран от ТАСС. 

Междувременно ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че сред освободените днес затворници има служител на ЕС. "Наш колега от делегацията на ЕС в Минск току-що беше освободен от ареста в Беларус", каза тя, цитирана от Ройтерс, и изрази благодарност на американските партньори за положените усилия. 

Американското посолство във Вилнюс съобщи, че 33-годишният беларуски журналист Ихар Лосик също вече е на свобода. 

Прессекретарят на външното министерство на Полша Павел Вронски каза пред журналисти, че от затвора са излезли трима полски граждани, както и осем граждани на Беларус, които са сътрудничили на полските медии, добавя ТАСС.  

Беларуският опозиционен политик Микола Статкевич отказа да премине границата с Литва, след като бе помилван и освободен, заяви пред Ройтерс високопоставен представител на беларуската опозиция, който живее в изгнание. 

"Това е истинска драма, защото Микола Статкевич категорично отказа да напусне Беларус, а те се опитват да го принудят", каза Франк Вяторка.

/АГ/

Свързани новини

11.09.2025 17:50

Светлана Тихановска: Облекчаването на санкциите на САЩ срещу беларуската авиокомпания "Белавия" може да помогне на Русия

Живеещата в изгнание лидерка на опозицията в Беларус Светлана Тихановска предупреди, че облекчаването на американските санкции срещу беларуската авиокомпания "Белавия" би могло да донесе ползи и на Русия, предаде Ройтерс.
06.09.2025 08:13

Тръмп каза, че според него Беларус ще освободи много политически затворници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза снощи, че според него Беларус ще освободи много от стотиците политически затворници, които държи, предаде Ройтерс, като се позова на изявление, направено от американския лидер пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.
02.07.2025 12:54

Президентът на Беларус Александър Лукашенко отново помилва затворници

Президентът на Беларус Александър Лукашенко е помилвал 16 души, извършили различни престъпления, включително и такива с екстремистки характер, предаде БелТА, позовавайки се на пресслужбата на държавния глава.
27.06.2025 09:21

Няколкостотин беларуски дисиденти се събраха във Варшава, за да поздравят освободения опозиционен лидер Сергей Тихановски

Няколкостотин беларуски дисиденти се събраха вчера в полската столица Варшава, за да поздравят освободения опозиционен лидер Сергей Тихановски, който изглеждаше почти неузнаваем, след като прекара пет години в затвор в Беларус, предаде Франс прес.
22.06.2025 20:17

Тръмп може да освободи политическите затворници в Беларус "с една дума", според опозиционера Тихановски

Беларуският опозиционер Сергей Тихановски, освободен от затвора с посредничеството на Доналд Тръмп, заяви, че американският президент разполага със средствата да освободи политическите затворници в Беларус "с една дума", предаде Франс прес. "Сега
21.06.2025 21:42

Лукашенко е освободил политическите затворници днес по искане на Тръмп, каза беларуска президентска говорителка

Президентът на Беларус Александър Лукашенко  е освободил политическите затворници днес по искане на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви говорителката на беларуското президентство Наталия Ейсмонт, цитирана от ТАСС и Франс прес. „Президентът
21.06.2025 19:38

Берлин приветства освобождаването на Сергей Тихановски

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул приветства освобождаването на беларуския опозиционен лидер Сергей Тихановски, наричайки това "фантастична новина", предаде Франс прес. Вадефул призова  да не се забравят останалите политически
21.06.2025 19:07

Фон дер Лайен приветства освобождаването на Сергей Тихановски от затвора

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства освобождаването от затвора на беларуския опозиционер Сергей Тихановски, предаде Франс прес. Тя каза, че това „е една фантастична новина и е символ на една могъща надежда за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:26 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация