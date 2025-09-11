Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна изрази надежда скоро Беларус да освободи всички политически затворници

Заместник-пратеникът на Белия дом за Украйна Джон Коул заяви в интервю за Ройтерс, че се надява в кратки срокове Беларус да освободи всички политически затворници, които президентът Доналд Тръмп определи като "заложници".

"Нашата мисия е да ги изведем всички още сега", каза Коул, който преди преговаря с беларуския президент Александър Лукашенко, в резултат на което днес бяха освободени 52-ма политически затворници.

"Да се надяваме, че в крайна сметка скоро всички ще бъдат на свобода", каза Коул.

Лукашенко днес заяви, че е готов да продължи да обсъжда със САЩ въпроса за затворниците, ако Вашингтон заеме конструктивна позиция, предаде новинарска агенция БелТА.

"Готови сме да разговаряме по тази тема", каза беларуският лидер. "Американците заемат конструктивна позиция, много конструктивна позиция по отношение на така наречените политически затворници. На нас не ни трябват политически затворници или затворници като цяло", добави Лукашенко на среща с постоянния представител на Беларус в ООН Валентин Рибаков.

Освен това Лукашенко отбеляза, че подкрепя усилията на Тръмп за международен мир. "Основната ни задача е да подкрепим Тръмп и да му помогнем за установяването на мир", каза беларуският президент, цитиран от ТАСС.

Междувременно ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че сред освободените днес затворници има служител на ЕС. "Наш колега от делегацията на ЕС в Минск току-що беше освободен от ареста в Беларус", каза тя, цитирана от Ройтерс, и изрази благодарност на американските партньори за положените усилия.

Американското посолство във Вилнюс съобщи, че 33-годишният беларуски журналист Ихар Лосик също вече е на свобода.

Прессекретарят на външното министерство на Полша Павел Вронски каза пред журналисти, че от затвора са излезли трима полски граждани, както и осем граждани на Беларус, които са сътрудничили на полските медии, добавя ТАСС.

Беларуският опозиционен политик Микола Статкевич отказа да премине границата с Литва, след като бе помилван и освободен, заяви пред Ройтерс високопоставен представител на беларуската опозиция, който живее в изгнание.

"Това е истинска драма, защото Микола Статкевич категорично отказа да напусне Беларус, а те се опитват да го принудят", каза Франк Вяторка.