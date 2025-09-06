Подробно търсене

Тръмп каза, че според него Беларус ще освободи много политически затворници

Светослав Танчев
Тръмп каза, че според него Беларус ще освободи много политически затворници
Тръмп каза, че според него Беларус ще освободи много политически затворници
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
06.09.2025 08:13
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза снощи, че според него Беларус ще освободи много от стотиците политически затворници, които държи, предаде Ройтерс, като се позова на изявление, направено от американския лидер пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Тръмп заяви, че е разговарял по този въпрос с президента на Беларус Александър Лукашенко, когото нарече "много уважаван човек".

Смята се, че Беларус държи около 1400 политически затворници.

"Вярвам, че те ще освободят много от тези 1400 души", каза Тръмп и посочи, че това може да се случи "в съвсем близко бъдеще".

 

/СХТ/

Свързани новини

13.08.2025 18:14

Съвместни военни учения на Русия и Беларус през следващия месец ще включват хиперзвуковата ракета "Орешник"

Съвместните военни маневри на руската и беларуската армия през следващия месец ще включват учения за планирано използване на ядрени оръжия и на произведената в Русия хиперзвукова ракета със среден обсег "Орешник", каза днес беларуският министър на отбраната Виктор Хренин, цитиран от Ройтерс.
06.08.2025 20:09

Беларуските власти атакуваха десетки опозиционери с обиски и арести, съобщиха адвокати

Властите в Беларус подложиха на нови обиски и арести хора, които критикуват правителството, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на изявление от днес на адвокати по правата на човека. Това е поредната вълна от репресии срещу инакомислието и
04.07.2025 12:57

Лукашенко призова за нормализация на отношенията между Минск и Вашингтон

Президентът на Беларус Александър Лукашенко днес призова в телеграма до американският му колега Доналд Тръмп за нормализация на отношенията между неговата страна, която е подложена на тежки западни санкции, и САЩ, предаде Франс Прес.
02.07.2025 12:54

Президентът на Беларус Александър Лукашенко отново помилва затворници

Президентът на Беларус Александър Лукашенко е помилвал 16 души, извършили различни престъпления, включително и такива с екстремистки характер, предаде БелТА, позовавайки се на пресслужбата на държавния глава.
27.06.2025 09:21

Няколкостотин беларуски дисиденти се събраха във Варшава, за да поздравят освободения опозиционен лидер Сергей Тихановски

Няколкостотин беларуски дисиденти се събраха вчера в полската столица Варшава, за да поздравят освободения опозиционен лидер Сергей Тихановски, който изглеждаше почти неузнаваем, след като прекара пет години в затвор в Беларус, предаде Франс прес.
21.06.2025 21:42

Лукашенко е освободил политическите затворници днес по искане на Тръмп, каза беларуска президентска говорителка

Президентът на Беларус Александър Лукашенко  е освободил политическите затворници днес по искане на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви говорителката на беларуското президентство Наталия Ейсмонт, цитирана от ТАСС и Франс прес. „Президентът

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:26 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация