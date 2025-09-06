Тръмп каза, че според него Беларус ще освободи много политически затворници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза снощи, че според него Беларус ще освободи много от стотиците политически затворници, които държи, предаде Ройтерс, като се позова на изявление, направено от американския лидер пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Тръмп заяви, че е разговарял по този въпрос с президента на Беларус Александър Лукашенко, когото нарече "много уважаван човек".

Смята се, че Беларус държи около 1400 политически затворници.

"Вярвам, че те ще освободят много от тези 1400 души", каза Тръмп и посочи, че това може да се случи "в съвсем близко бъдеще".