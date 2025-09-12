Западни издания коментират развитието на отношенията между Беларус и САЩ, след като Лукашенко освободи 52-ма политически затворници

Беларус освободи 52-ма политически затворници, сред които и 14 чужденци, след преговори между президента Александър Лукашенко и заместник-пратеника на Белия дом за Украйна Джон Коул. Междувременно стана известно, че в замяна Вашингтон ще облекчи санкциите си срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия". Развитието в отношенията между Беларус и САЩ днес е сред водещите теми в западния печат.

Според някои анализатори Лукашенко се опитва да се възползва от желанието на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна, като се представя за посредник между Вашингтон и Москва и в същото време се стреми да укрепи собствената си власт, понеже се опасява, че суверенитетът на Беларус може да бъде погълнат от все по-настъпателната Русия, коментира британският в. "Гардиън".

"Нашата основна задача е да подкрепяме Тръмп и да му помагаме в мисията му за установяване на мир", заяви вчера Лукашенко. От своя страна Тръмп нарече беларуския президент "много уважаван" лидер. Това определение е в рязко противоречие с усилията на Европа да изолира Лукашенко след бруталните репресии, които той предприе след оспорваните президентски избори през 2020 г., пише още британският вестник.

Въпреки че Беларус продължава да подкрепя войната на Русия с Украйна, облекчаването на американските санкции срещу Минск показва, че Лукашенко успява да лавира между двете страни. "Не си спомням по-шизофреничен момент в беларуската външна политика", каза за "Гардиън" Артьом Шрайбман - експерт от центъра за Русия и Евразия към Фондацията за международен мир "Карнеги". "На 10 септември руски безпилотни летателни апарати пресякоха западната граница в едната посока, а в другата премина американска делегация, която донесе новини за отмяна на санкции в областта на авиацията, в замяна на политически затворници", обобщи Шрайбман.

Лукашенко вчера заяви, че е готов за по-мащабна сделка за освобождаване на затворници и за нормализиране на отношенията с Вашингтон, пише в. "Ню Йорк таймс". "Ако Доналд настоява, че е готов да приеме всички тези освободени хора, нека се опитаме да разработим глобална сделка, точно както Тръмп обича - голяма сделка", каза беларуският лидер, цитиран от американското издание.

Лукашенко става все по-зависим от Путин, но също така се стреми и към сближаване със САЩ, коментира "Ню Йорк таймс". От юли 2024 г. досега беларуският президент освободи над 300 политически затворници, въпреки че продължава да репресира всички, които смята за свои противници.

Много беларуси, живеещи в изгнание, приветстваха признаците на сближаване между Минск и Вашингтон, отбелязва американското издание.

"Виждам много малко негативи в това споразумение", каза Ян Аусеюшкин, старши анализатор в базирания във Варшава мозъчен тръст "Международна мрежа за стратегически действия в областта на сигурността". " Мобилността е важна за беларусите, също както и възможността за контакти със Запада и наличието на алтернатива на Русия. И ако това продължи, много хора ще бъдат освободени", добави Аусеюшкин, цитиран от "Ню Йорк таймс".

Срещата на Коул с Лукашенко се състоя в навечерието на съвместни военни учения между Беларус и Русия. Маневрите започват два дни след като руски дронове прелетяха над Полша и предизвикаха шок сред страните членки на НАТО, пише още "Ню Йорк таймс". Появиха се съобщения, че част от дроновете са навлезли в Полша от Беларус, но беларуските власти побързаха да се дистанцират от атаката, като заявиха, че са се обадили на полските си колеги, за да ги предупредят. Според Аусеюшкин това обаждане е още един знак, че Беларус се опитва да възстанови отношенията си със Запада.

В. "Файненшъл таймс" отделя по-голямо внимание върху отмяната на американските санкции срещу беларуската авиокомпания "Белавия".

"Премахването на санкциите срещу "Белавия" е нещо много лошо", коментира украински служител. "Но ние го очаквахме", добави той. По думите на украинския представител САЩ са проявили интерес към беларуската химическа промишленост, която е ключов експортен сектор за Беларус, пише още "Файненшъл таймс".

Вестникът цитира и позицията, която живеещата в изгнание лидерка на опозицията в Беларус Светлана Тихановска изрази по повод облекчаването на американските санкции. "Разбираме хуманитарната цел - освобождаване на хора. Приветстваме тяхното освобождаване, но по същността си това е търговия с човешки животи. Става въпрос за хора, които никога не е трябвало да бъдат вкарвани в затвора", заяви Тихановска. Тя призова ЕС да продължи да налага санкции, "независимо от решението на САЩ... докато в Беларус не настъпят системни и необратими демократични промени".

Тихановска и редица беларуски правозащитници неведнъж са подчертавали, че репресиите продължават, дори на фона на освобождаването на затворници, отбелязва "Файненшъл таймс". По данни на беларуската правозащитна организация "Вясна" около 1300 политически затворници остават зад решетките.

През първата половина на 2025 г. са освободени 105 души, просто защото срокът на присъдите им е изтекъл. Но тази година над 160 души са били арестувани по политически причини, сочат данни на правозащитната организация.

САЩ за първи път наложиха санкции на Беларус през лятото на 2021 г., в отговор на жестоките репресии срещу опозицията след оспорваните президентски избори, припомня "Файненшъл таймс" Ограниченията бяха затегнати през 2021 г., след като самолет на авиокомпания "Райънеър", изпълняващ полет от Атина до Вилнюс, кацна принудително в Минск, за да бъде арестуван опозиционен блогър. През декември същата година ЕС включи "Белавия" в черния списък, а през 2023 г. и САЩ наложиха санкции на беларуската авиокомпания. Ограничения срещу Минск бяха наложени и през последваха през 2022 г., след като някои руски части нахлуха в Украйна от територията на Беларус.

Отмяната на някои американски санкции срещу "Белавия" е елемент от усилията за “пълно нормализиране" на отношенията между Вашингтон и Минск. По думите на заместник-пратеника на Белия дом за Украйна нормализирането на беларуско-американските отношения ще включва икономическо сътрудничество, както и повторно отваряне на американското посолство в Беларус, обобщава "Файненшъл таймс".