Тръмп заяви, че търпението му спрямо Путин "се изчерпва, и то бързо"

Пламен Йотински
Президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, по време на срещата си в Анкоридж, в американския щат Аляска, на 15 август 2024 г. Снимка: AП/Jae C. Hong
Вашингтон,  
12.09.2025 16:58
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин "се изчерпва, и то бързо", предаде Ройтерс, и намекна за възможността за санкции срещу руските банки и петролния сектор, без да поема твърд ангажимент.

В интервю на живо за телевизия "Фокс Нюз" в Ню Йорк Тръмп каза,  че украинският президент Володимир Зеленски също трябва да бъде убеден да сложи край на конфликта в Украйна, който започна през 2022 г. с руската инвазия в страната, като заяви: "За танго са нужни двама", информиа Франс прес. 

В интервюто Тръмп заяви, че отдавна има добри отношения с Путин, но изрази разочарование от неспособността му да сложи край на войната, посочи Ройтерс. "То (търпението ми спрямо Путин - бел. ред.) се изчерпва, и то бързо. Ще трябва да реагираме много, много решително", каза президентът на САЩ.

Той заяви, че санкциите срещу банките и петрола на Русия са една от възможностите, наред с митата върху експортните стоки на руските партньори, но европейските страни също трябва да участват.

"Но аз вече го направих. Направих много", каза Тръмп, отбелязвайки, че Индия – един от най-големите купувачи на руски петрол –
се сблъсква с 50% мита върху износа си за САЩ.

"Това не е лесно. Това е голяма работа и причинява разрив с Индия", каза президентът на САЩ.

"И не забравяйте, че това е проблем на Европа, много повече, отколкото наш", заключи американският държавен глава.

/ИТ/

