Трима души загинаха, а петима бяха ранени, при руски удари срещу украинската Сумска област, съобщи областният управител

Симеон Томов
Експлозия след руска атака с безпилотен летателен апарат в украинската Сумска област (14.04.2025 г.). Снимка: АП/ Evgeniy Maloletka
Киев ,  
12.09.2025 20:05
 (БТА)
Трима души загинаха, а петима бяха ранени при руски атаки в украинската Сумска област, предаде ДПА, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Той уточни, че при нападението са използвани ракети и безпилотни летателни апарати. 

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в социалните мрежи, че през изминалата нощ руските сили са използвали 40 дрона при нападения срещу украинската територия. Тридесет и три от тях са били унищожени, а попаденията са били шест на три различни места, се посочва в изявлението. 

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков обяви на свой ред, че жена е загинала в граничния район в резултат на украинска атака с дронове. Руски канали в "Телеграм" обаче цитираха очевидци, според които част от самоходен зенитен ракетно-артилерийски комплекс "Панцир-С1" е паднал върху жената. 

По-рано днес Министерството на отбраната в Москва обяви, че 221 украински безпилотни летателни апарата са били прехванати над 13 руски области. 

Александър Дрозденко, губернаторът на Ленинградска област, която е около Санкт Петербург, съобщи, че през тази нощ са били свалени над 30 дрона.

В балтийския пристанищен град Приморск са избухнали пожари на кораб и помпена станция, но те са били потушени. Няма опасност от изтичане на нефт заяви Дрозденко.

