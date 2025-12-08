Земетресение с магнитуд 7,6 бе регистрирано в Североизточна Япония; има предупреждение за цунами, но засега няма високи вълни

Силно земетресение с магнитуд 7,6 разлюля Североизточна Япония, предадоха Киодо и Асошиейтед прес.

Издадено беше предупреждение за опасност от цунами. Първоначално се очакваха високи вълни, но за момента в крайбрежните селища са регистрирани приливни вълни до 40-50 см, съобщи по-късно японската метеорологична служба.

Впоследствие службата съобщи, че по-късно вълни с височина до 3 метра може да достигнат до северните брегове на Япония. Южните брегове на Хокайдо и северното крайбрежие на Хоншу вероятно ще бъдат засегнати най-тежко, отбелязва ДПА.

Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори, най-северната префектура на главния японски остров Хоншу, южно от остров Хокайдо. Епицентърът е бил на дълбочина от 50 км.

Цунами с височина към 40 сантиметра е достигнало град Уракава в префектура Хокайдо и пристанището Муцу Огавара в префектура Аомори. Вълни, високи към 50 см, са регистрирани в Ивате.

Няколко души са били ранени в хотел в град Хачинохе, префектура Аомори, съобщи японската обществена телевизия.

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи съобщи в кратко изявление пред репортери, че правителството е създало спешна работна група, която да оцени незабавно степента на щетите. "На първо място поставяме живота на хората и правим всичко възможно", подчерта тя.

Атомните електроцентрали в региона извършват проверки за безопасност, според обществената телевизия. В централите във Фукушима, Аомори, Мияги и Томари не са засечени анормални промени.

Земетресението е било усетено и в центъра на Токио. След труса в град Аомори в едноименната префектура са били регистрирани пожари, а 2700 жилища в района са без електричество.