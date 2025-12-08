Бойко Борисов и заместник помощник държавния секретар на САЩ Кристофър Смит обсъдиха теми от двустранния дневен ред на среща в София

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и заместник помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит обсъдиха на среща в София ключови теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Подчертах стратегическия характер на отношенията между нашите две държави, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство, съобщи Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Смит е на посещение в страната във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. Борисов уточнява, че на срещата са присъствали министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

На срещата лидерът на ГЕРБ е посочил, че включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. „България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро“, добавя Борисов.

Сред обсъдените теми е било и сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде шестмесечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на „Лукойл“ в България, посочи още той и добави, че е потвърдил ангажимента за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. На срещата е обсъден и напредъкът по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии, съобщава Борисов.

На срещата е коментирано и задълбочаването на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия.

В края на ноември лидерът на ГЕРБ и посланикът на ОАЕ в България обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството между България и Обединените арабски емирства.