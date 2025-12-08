Германският външен министър призовава Пекин да използва влиянието си върху Москва за разрешаване на конфликта в Украйна

Германският външен министър призова Китай да използва влиянието си върху Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, която е в центъра на интензивни дипломатически разговори през последните седмици, предаде Франс прес.

"Ако има страна в света, която оказва силно влияние върху Русия, то това е Китай. И тези очаквания, които изразих не само от името на Германия, но и от името на всички европейски партньори, мисля, че бяха чути днес тук, в Пекин", заяви германският външен министър Йохан Вадефул на пресконференция в Пекин.

"В един взаимосвързан свят сигурността на Азия и Европа са неразривно свързани. С Китай имаме общ интерес от стабилен международен ред", добави той след среща с китайския си колега Ван И.

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия, отбелязва АФП.

Икономическите въпроси също заемаха значителна част от дискусиите между двамата външни министри. Тази година Китай отново зае мястото на най-големия търговски партньор на Германия, измествайки САЩ.

Вадефул приветства "положителния ангажимент" на Пекин да издава лицензии за достъп до китайски редкоземни елементи, които са от решаващо значение за германските предприятия, по-специално за автомобилните производители.

На въпрос за тези метали, които са станали жизненоважни за цели сектори на икономиката, той подчерта, че Китай е предложил "да издаде общи лицензии на европейски и германски предприятия и ни насърчи да подтикнем нашите предприятия да подадат заявления за тях".

"Смятам това за положителен ангажимент и сега насърчавам германската икономика да подаде конкретни заявления", добави Вадефул.

На въпроса за заплахите за налагане на мита „в следващите месеци“ срещу Китай, отправени вчера от френския президент Еманюел Макрон, ако Пекин не предприеме мерки за намаляване на търговския дефицит с ЕС, германският министър изрази скептицизъм. "Германия по принцип не води протекционистка политика", отбеляза той.

"Китайската страна обаче трябва да признае, че трябва да предприеме действия в тази област. Според това, което разбрах от днешните дискусии, посланието е предадено и този въпрос ще бъде разгледан", допълни Вадефул.

Първоначално планирано за октомври, пътуването на Вадефул до Пекин беше отложено поради, според Берлин, недостатъчен брой потвърдени срещи.

Утре министърът ще посети предприятия в Гуанчжоу, важен технологичен център.