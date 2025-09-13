Подробно търсене
Иво Тасев
Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференцията си в рамките на срещата на върха на НАТО в Хага, Нидерландия, 25 юни 2025 г. Снимка: АП/Markus Schreiber
Вашингтон,  
13.09.2025 15:18
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции.

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса.

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол", заявява Тръмп в писмото, разпространено с публикация в социалните мрежи. "Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя американският държавен глава.

Той предлага на НАТО като алианс да наложи мита на стойност от 50 до 100 процента върху стоките, идващи от Китай, за да се отслаби икономическото влияние на Пекин върху Русия.

Днешното изявление идва след предишните заплахи на Тръмп за санкции срещу Москва и за вторични санкции срещу страните, които купуват руски петрол - като например срещу най-големите купувачи Китай и Индия - ако не бъде постигнат напредък в преговорите за край на войната в Украйна.

Американският президент увеличи с още 25 процента митата върху индийските стоки, изнасяни за САЩ, заради продължаващия индийски внос на руски петрол. Тръмп обаче не предприе същите мерки спрямо Китай, посочва Ройтерс.

