Зеленски обвини Русия, че разширява войната след инциденти с дронове в Полша и Румъния

Десислава Иванова
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Leon Neal/Пул чрез АП
Киев,  
13.09.2025 23:56
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния, предаде ДПА.

Руските военни са знаели точно къде летят дроновете им и това не е било своеволно решение на някакви командири от по-ниско равнище, написа Зеленски в мрежата "Телеграм", допълвайки: "Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия".

Поради това са необходими превантивни действия от страна на Запада. Русия трябва да усети последствията, подчерта Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.
Той отново призова за санкции и мита срещу руската търговия, но каза, че е необходимо също да се създаде обща система за сигурност.

"Не чакайте десетки "Шахеди" и балистични ракети, за да вземете окончателно решение", призова Зеленски, обръщайки се към европейците.

Украинският президент вече засегна въпроса за санкциите във вечерното си видеообръщение. Той заяви, че е необходимо да се намали търговията с руски петрол, за да се сведе до минимум способността на Русия да води война. 

В този контекст Зеленски приветства предложението на Тръмп за общи действия срещу Русия.

"Призовавам всички партньори да престанат да търсят извинения да не въвеждат тази или онази санкция, призовавам всички тях: Европа, САЩ, страните от Г-7 и Г-20", заяви той.

/ДИ/

Свързани новини

13.09.2025 16:24

Тръмп призова НАТО да спре с покупките на руски петрол, нарече някои от тях "шокиращи"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции.  Призива американският
13.09.2025 03:30

Зеленски заяви, че много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде
12.09.2025 16:58

Тръмп заяви, че търпението му спрямо Путин "се изчерпва, и то бързо"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин "се изчерпва, и то бързо", предаде Ройтерс, и намекна за възможността за санкции срещу руските банки и петролния сектор, без да поема твърд ангажимент.
11.09.2025 23:07

Зеленски обсъди налагането на нови санкции на Русия и съвместно производство на оръжия със САЩ на среща с американския пратеник Кийт Келог

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че е обсъдил с американския пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Киев, разгръщането на съвместно производство на оръжия със САЩ и налагането на още санкции на Русия, предаде Ройтерс.

