Зеленски обвини Русия, че разширява войната след инциденти с дронове в Полша и Румъния

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния, предаде ДПА.

Руските военни са знаели точно къде летят дроновете им и това не е било своеволно решение на някакви командири от по-ниско равнище, написа Зеленски в мрежата "Телеграм", допълвайки: "Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия".

Поради това са необходими превантивни действия от страна на Запада. Русия трябва да усети последствията, подчерта Зеленски, цитиран от агенция Укринформ.

Той отново призова за санкции и мита срещу руската търговия, но каза, че е необходимо също да се създаде обща система за сигурност.

"Не чакайте десетки "Шахеди" и балистични ракети, за да вземете окончателно решение", призова Зеленски, обръщайки се към европейците.

Украинският президент вече засегна въпроса за санкциите във вечерното си видеообръщение. Той заяви, че е необходимо да се намали търговията с руски петрол, за да се сведе до минимум способността на Русия да води война.

В този контекст Зеленски приветства предложението на Тръмп за общи действия срещу Русия.

"Призовавам всички партньори да престанат да търсят извинения да не въвеждат тази или онази санкция, призовавам всички тях: Европа, САЩ, страните от Г-7 и Г-20", заяви той.