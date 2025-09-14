Подробно търсене

Зеленски подчерта важността на дроновете и предложи помощ на НАТО

Иво Тасев
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Пресслужбата на украинския президент чрез АП
Киев,  
14.09.2025 21:20
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействито на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна днес в традиционното си видеообръщение към нацията.

Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва. Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.

 

