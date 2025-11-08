Подробно търсене

Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия

Иво Тасев
Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия
Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия
Руският президент Владимир Путин и секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу. Снимка: "Спутник" чрез АП/Gavriil Grigorov
Москва,  
08.11.2025 12:34
 (БТА)
Етикети

Руският президент Владимир Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Генерал-полковник Андрей Булга, досега един от заместник-министрите на отбраната, вече е заместник-секретар на Съвета за сигурност.

На негово място заместник-министър на отбраната става генерал-полковник Александър Санчик. Досега той бе командващ Южния военен окръг.

Путин е председател на Съвета за сигурност, негов заместник е Дмитрий Медведев. Секретар е Сергей Шойгу, който бе заменен на поста министър на отбраната от Андрей Белоусов.

/ИТ/

Свързани новини

09.09.2025 02:36

Путин награди с орден за смелост генерал Герасимов, началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили

Руският президент Владимир Путин награди  с орден за смелост генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили и главнокомандващ на силите в руската война в Украйна, предаде Ройтерс. Герасимов, един от най-влиятелните
17.06.2025 10:13

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Пхенян

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, след като пристигна днес в Пхенян "със специални инструкции" от президента Владимир Путин, предаде ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:20 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация