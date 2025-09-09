Путин награди с орден за смелост генерал Герасимов, началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили

Руският президент Владимир Путин награди с орден за смелост генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили и главнокомандващ на силите в руската война в Украйна, предаде Ройтерс.

Герасимов, един от най-влиятелните хора в руската армия, срещу когото Международният наказателен съд издаде заповед за арест за предполагаеми престъпления в Украйна, е признат за главния архитект на съвременната военна стратегия на Русия. Вчера генералът навърши 70 години.

Орденът за храброст, престижна държавна награда, бе връчен на Герасимов „за храброст, смелост и всеотдайност, проявени при изпълнението на военния дълг“, гласеше указ, публикуван вчера късно вечерта на официалния уебсайт на Русия за правни актове.

Смята се, че Герасимов притежава едно от трите ядрени куфарчета на Русия. Той е изиграл ключова роля в завземането на Крим от Русия през 2014 г. и в руската подкрепа за правителството на сирийския президент Башар Асад по време на сирийската гражданска война.

САЩ наложиха санкции на Герасимов на следващия ден след руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., като заявиха, че той е сред пряко отговорните за нея. Путин назначи Герасимов за ръководител на така наречената специална военна операция на Русия в Украйна през януари 2023 г.

Герасимов, заедно с тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу, друг близък съюзник на Путин, обаче беше остро критикуван от влиятелните руски военни блогъри за провалите на руската армията през първата година от войната, когато тя претърпя поредица от поражения и беше принудена да отстъпи на някои места.