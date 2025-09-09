Подробно търсене

Русия заяви, че тази нощ е свалила 31 украински дрона

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
09.09.2025 07:42
Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха 31 унищожиха и прехванаха 31 украински дрона, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 на 8 септември до 07:00 московско време на 9 септември дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 31 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 15 - над акваторията на Черно море, седем - над територията на Белгородска област, три - над територията на Курска област, по два - над територията на Република Крим и Краснодарския край, и по един - над териториите на Тамбовска и Воронежка област", каза руското министерство.

