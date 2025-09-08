Подробно търсене

Зеленски заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана на неговата страна е негов водещ приоритет

Габриела Големанска
Снимка: Ludovic Marin/Pool Photo via AP
Киев,  
08.09.2025 23:39
 (БТА)
В навечерието на срещата на Контактната група за Украйна  украинският президент Володимир Зеленски заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана на неговата страна е негов водещ приоритет, предаде ДПА.

„Укрепването на противовъздушната отбрана е цел номер едно на тази среща и на всички наши контакти с Европа и САЩ“, заяви Зеленски в традиционното си вечерно обръщение към сънародниците си.

Украйна ще бъде представена на срещата от украинския министър на отбраната Денис Шмигал, който е бивш премиер. Срещата ще се проведе в Лондон. На нея се очаква да присъстват и германският министър на отбраната Борис Писториус и британският му колега Джон Хийли.

Русия засили въздушните атаки с дронове и ракети по Украйна от втората половина на август насам. Вчера руска ракета „Искандер“ порази покрива на основната правителствена сграда в Киев, като предизвика пожар, според украински представители. Първоначално се смяташе, че върху сградата са паднали отломки от свален дрон.

