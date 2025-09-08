Подробно търсене

Началникът на канцеларията на Зеленски обсъди с държавния секретар на САЩ руските удари по Украйна

Началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски - Андрий Ермак. Снимка: АП/Jose Luis Magana
Киев/Вашингтон,  
08.09.2025 20:42
 (БТА)
Началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски - Андрий Ермак, обсъди днес с държавния секретар на САЩ Марко Рубио руските удари по обекти в Украйна, предаде Ройтерс.

Ермак каза на Рубио, че атакуваната вчера правителствена сграда е била поразена с руска балистична ракета, уточни световната агенция.

Началникът на президентската канцелария написа в приложението "Телеграм" и че двамата с държавния секретар на САЩ са обсъдили американската военна помощ за Киев, гаранциите за сигурност за Украйна, които са в процес на уточняване, и засилването на натиска върху Русия.

 

/ИТ/

