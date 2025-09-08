Подробно търсене

Украйна показа на чуждестранни дипломати щетите от вчерашната руска атака срещу правителствени канцеларии
Представители на чуждестранни дипломатически мисии в Украйна разглеждат щетите в правителствените офиси след вчерашната руска въздушна атака. Снимка: Пресслужбата на министър-председателя на Украйна чрез АП
Киев,  
08.09.2025 16:54
Високопоставени украински представители днес заведоха 60 чуждестранни дипломати на обиколка в разрушените при руски удари правителствени канцеларии в Киев, ден след най-голямата руска въздушна атака срещу Украйна от началото на войната, предаде Асошиейтед прес.

Русия нападна Украйна вчера с над 800 дрона и дронове примамки на фона на водените от САЩ от месеци опити за мирно решаване на конфликта. Четирима души загинаха при удари на дронове в жилищни сгради, а дим се издигна от главната правителствена сграда на столицата, където се намират кабинетите на висши служители, припомня АП.

По време на днешната обиколка украинската министър-председателка Юлия Свириденко, външният министър Андрий Сибига и вътрешният министър Игор Климено показаха на чуждестранните дипломати засегнатите от ударите помещения, пълни с овъглени отломки.

Свириденко нарече атаката "ясен знак, че Русия не иска мир и открито се подиграва с дипломатическите усилия на цивилизования свят".

Свързани новини

08.09.2025 14:15

Украинският външен министър тази седмица ще посети Будапеща, заяви унгарският му колега Петер Сиярто

Украинският външен министър Андрий Сибига тази седмица ще посети Будапеща, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на унгарският външен министър Петер Сиярто.
08.09.2025 12:58

Русия разполага с най-малко три пъти повече ресурси, заяви Сирски

Русия разполага с най-малко "три пъти повече" сили и ресурси от Украйна на фронтовата линия, според оценката на главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес. "В момента врагът разполага с три пъти повече сили и

