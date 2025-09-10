Подробно търсене

Русия предприе нови атаки с дронове срещу Украйна

Светослав Танчев
Украинската противовъздушна отбрана прехваща дрон "Шахед" при поредната руска въздушна атака срещу Киев. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
10.09.2025 02:27
 (БТА)
Руската армия предприе късно снощи нови атаки с бойни дронове в цяла Украйна, съобщиха украинските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Украинската противовъздушна отбрана предупреди за голям брой руски дронове над централните и североизточните райони на страната.

В украинската столица Киев малко преди полунощ се чу огън на противовъздушните сили. Някои руски дронове вече са навлезли в западната част на Украйна и летят към град Луцк във Волинска област. На голяма част от територията на страната са задействани сирените за опасност от въздушни нападения.

Украинските военни наблюдатели очакват, че е възможно Русия да използва и крилати ракети, изстреляни от въздуха и от морето. Според някои съобщения стратегически бомбардировачи и кораби от руския Черноморски флот, оборудвани с ракети, са били подготвени за разгръщане.

Украйна се съпротивлява срещу руската инвазия от повече от три години и половина и многократно е призовавала западните си съюзници да подсилят нейните въздушни отбранителни способности.

