Алексей Маргоевски
Един убит и няколко ранени при украински атаки с дронове в Русия
Украински дрон се разбива в административна сграда в руския град Белгород, 15 август 2025 г. Снимка: Каналът в "Телеграм" на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков чрез АП
Москва,  
04.09.2025 21:33
 (БТА)
Един мъж бе убит, а една жена - ранена, при украински атаки с дронове в селата Безимено и Глотово, в Грайворонски окръг на Белгородска област, съобщи тази вечер губернаторът на руския регион, който граничи с Украйна - Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.

Мъж на 58 години е получил наранявания при атака с дрон в Рилски район на съседната Курска област, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Александър Хинщайн.

В Климовски район в Брянска област - трети руски регион, който граничи с Украйна - при атака с дрон е пострадала служителка на селскостопанското предприятие "Мираторг", написа в "Телеграм" губернаторът Александър Богомаз.

По думите му, жената е откарана в болница, където получава медицинска помощ.

Руската противовъздушна отбрана е свалила два украински дрона над Ростовска и Белгородска област и още толкова - над Черно море, съобщи междувременно  Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

 

/НС/

