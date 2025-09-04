Подробно търсене

Руска атака с дрон в Харковска област отне живота на трима цивилни, още трима са ранени

Светослав Танчев
Автомобил гори пред повредена жилищна сграда след руска атака по украинския град Харков, 18 август 2025 г. Снимка: AP/Andrii Marienko
Киев,  
04.09.2025 23:57
 (БТА)
Руска атака с дрон в Старосалтивски окръг в североизточната украинска Харковска област отне късно тази вечер живота на трима души, а още трима са ранени, съобщи в приложението "Телеграм" областният управител Олег Синегубов, цитиран от Укринформ.

"Около 21:30 ч. врагът атакува село Хотимля в Старосалтивски окръг с дрон. В резултат на удара с дрона загинаха двама 40-годишни мъже. Освен това двама мъже на 32 и 47 години бяха ранени. Ранените са откарани в болница и получават необходимата медицинска помощ. По предварителна информация, ударени са били работници от пътната служба. Загинала е и 25-годишна цивилна жена", написа Синегубов.

По-рано Укринформ съобщи, че през целия ден руските сили са атакували украинския индустриален град Никопол, както и района на Синелников в Днепропетровска област с дронове и артилерия, като са нанесли щети на къщи и автомобили.

Свързани новини

04.09.2025 21:33

Един убит и няколко ранени при украински атаки с дронове в Русия

Един мъж бе убит, а една жена - ранена, при украински атаки с дронове в селата Безимено и Глотово, в Грайворонски окръг на Белгородска област, съобщи губернаторът на руския регион, който граничи с Украйна - Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.
03.09.2025 13:58

Русия заяви, че е атакувала транспортна инфраструктура в Украйна

Руските сили атакуваха транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели, заяви днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. "Оперативно-тактическата авиация, ударни дронове, ракетните войски и артилерията на
03.09.2025 11:15

Мащабна руска въздушна атака удари Украйна, докато Путин присъства на парад в Китай

Русия предприе масирана въздушна атака срещу Украйна през нощта, довела до раняването на четирима железничари и накарала Полша да вдигне по тревога изтребители в небето си, съобщиха украинските и полските власти, цитирани от агенциите. Нападението
02.09.2025 23:20

Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронта, заяви украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.
02.09.2025 22:27

Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронта, заяви украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия и все още извършва удари срещу цели в Украйна, предаде Ройтерс.
02.09.2025 05:31

Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, съобщиха от районната администрация на града

Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, се казва в изявление на районната държавна администрация във "Фейсбук".

Към 00:56 на 05.09.2025 Новините от днес

