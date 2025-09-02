Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, съобщиха от районната администрация на града

site.btaТази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, съобщиха от районната администрация на града
Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, се казва в изявление на районната държавна администрация във "Фейсбук".
Благодарение на навременната реакция на заплахата бяха предотвратени значителни разрушения, както и човешки жертви, се казва още в изявлението на районната администрация.
Възникналите пожари в резултат на попадения в цели са били бързо потушени от пожарникарите.
Украинският крайдунавски град, както и региона около него, в продължение на близо два часа беше подложен на масирана атака с дронове.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 година. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
/ВА/
