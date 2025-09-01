Подробно търсене

Всички варианти са възможни, що се отнася до използването на замразените руски активи, каза високопоставен германски депутат

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Всички варианти са възможни, що се отнася до използването на замразените руски активи, каза високопоставен германски депутат
Всички варианти са възможни, що се отнася до използването на замразените руски активи, каза високопоставен германски депутат
Mредседателят на групата в Бундестага на Германската социалдемократическа партия Матиас Мирш не изключи по време на посещение в Киев възможността замразени руски активи да бъдат използвани в рамките на подкрепата на ЕС за Украйна. Снимка: Kay Nietfeld/ДПА чрез АП
Киев,  
01.09.2025 13:43
 (БТА)
Етикети

"Всички варианти са възможни", що се отнася до използването на замразени руски активи в рамките на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, каза днес високопоставен германски депутат от управляващата в страната коалиция, предаде ДПА.

Матиас Мирш, председателят на групата в Бундестага на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), който е на необявено предварително посещение в Киев заедно със свои колеги, загатна, че въпросът за замразените активи може да бъде обсъден по време на водените сега преговори за налагане на нови европейски санкции на Русия.

Йенс Шпан от консервативния блок ХДС/ХСС, който също е в украинската столица, каза че "трябва да има последици" за Русия. "В това число, трябва да се състои дискусия за това дали и как тези замразени активи може да бъдат използвани, въпреки всички правни съображения", добави той.

В Европейския съюз са замразени около 210 милиарда евро активи на руската централна банка, като по-голямата част от тях се съхраняват от финансовата институция "Юроклиър", базирана в Брюксел. От миналата година ЕС използва лихвите от тези активи за финансиране на доставките на оръжия и боеприпаси за Украйна, посочва ДПА.

Въпреки това много от страните в блока са скептични, що се отнася до директното изземване на тези активи, поради правни съображения и вероятността от ответни руски мерки.

Някои наблюдатели изразяват опасения, че такава стъпка може да доведе до загуба на доверие в Европа като финансов център от страна на други държави и инвеститори.

Мирш и Шпан ще обсъдят в Киев по-нататъшната подкрепа на Германия за Украйна и дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия.

Посещението обаче е и опит на коалиционните партньори в Германия, между които има търкания, да преодолеят трудното начало след встъпването в длъжност през май тази година на новото правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, отбелязва ДПА. 

/НС/

Свързани новини

01.09.2025 12:39

Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен, за да има устойчив мир в Украйна, заяви Путин пред Си и Моди

Въпросът за разширяването на НАТО на изток трябва да бъде решен, за да има устойчив мир в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, след разговори с китайския си колега Си Цзинпин и индийския премиер Нарендра Моди.
01.09.2025 10:09

Западни издания коментират обиколката на Фон дер Лайен в няколко страни от ЕС, включително България

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира два пъти годишно да се прави преглед на инвестициите в отбраната на страните от Европейския съюз, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс" по повод обиколката ѝ в няколко държави от ЕС, включително България.
30.08.2025 09:08

Кая Калас: Русия няма да получи обратно замразените си активи, без да плати репарации

Шефката на външната политика на Европейския съюз Кая Калас днес заяви, че не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в блока поради войната в Украйна, освен ако Москва не плати репарации, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:00 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация