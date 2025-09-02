Измаил бе подложен на масирана атака с дронове атака повече от половин час; силни взривове отекват в украинския крайдунавски град

Измаил бе подложен на масирана атака с дронове в продължение на повече от половин час и в украинския крайдунавски град отекват силни взривове, съобщиха местните канали в приложението "Телеграм".

По тяхна информация основната траектория на дроновете, насочени към Измаил, минава през селата Каменка, Лощиновка, Богатое, Криничное, Каланчак, Катлабуг, както и Болградски район. Посочените населени места са български, в които компактно живеят българи.

Атаката с дронове в Измаил е предимно около пристанището, информират местните канали в "Телеграм". Съобщава се за поразени цели.

Регионалните власти призоваха всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 година. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.