Над 20 дрона атакуват южната част на украинската Одеска област от акваторията на Черно море, съобщиха местните канали на приложението "Телеграм".

По тяхна информация заплаха от атаки с дронове има в градовете Измаил, Болград, Сарата, Вилково, Килия, Татарбунари и Рени, както и в околните села.

Тревогата бе обявена в 22:59 часа местно време (съвпада с българското - бел. ред.).

Регионалните власти призоваха всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 година. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.