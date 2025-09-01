АФП: Зеленски ще се срещне с няколко европейски лидери в Париж в четвъртък

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с няколко "европейски лидери" в Париж в четвъртък, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това ще стане в момент, когато американските усилия за прекратяване на войната, изглежда, са в застой.

"Планирана е такава среща" за обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и "за постигане на дипломатически напредък, тъй като руснаците отново се опитват за избягат", заяви запознат източник пред АФП.

"До момента не е планирано" участие на американския президент Доналд Тръмп на срещата в Париж.

Дипломатическите усилия за намиране на изход от войната в Украйна се ускориха през последните седмици под ръководството на Тръм, който се срещана с руския си колега Владимир Путин в Аляска през август, но това не доведе до конкретен резултат.

Украйна обвини Русия, че печели време и се преструва, че иска да преговаря, за да се подготви по-добре за нови атаки.