site.bta Урсула фон дер Лайен: В Украйна ще бъдат разположени войски от европейски страни след уреждане на конфликта
Европейската комисия (ЕК) ще продължи да отпуска средства от своя бюджет за подкрепа на Украйна след приключването на конфликта, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в интервю за британския вестник "Файненшъл Таймс".
Според нея "трябва да бъдат предвидени допълнителни плащания за украинските въоръжени сили". По-конкретно, Европейският съюз ще продължи да финансира програмата за подготовка на военнослужещите от украинската армия.
Фон дер Лайен също заяви, че ЕС разполага с "ясна пътна карта" за разполагане на войски от европейски страни на територията на Украйна след уреждането на конфликта, която е била съгласувана с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Президентът Тръмп ни увери, че там ще има американско присъствие като част от предпазния механизъм", каза тя, без да влиза в подробности.
Войските вероятно ще включват десетки хиляди европейски военнослужещи, подкрепени от помощ от САЩ, включително системи за командване и контрол, както и средства за разузнаване и наблюдение, посочва "Файненшъл Таймс" и допълва, че това споразумение е било договорено на среща между Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.
"Файненшъл Таймс" също посочва, че на 4 септември в Париж ще се срещнат лидерите на водещите европейски страни, ръководителите на НАТО и Европейската комисия, за да обсъдят уреждането на конфликта в Украйна.
Според информацията на местника, по инициатива на френския президент Еманюел Макрон следващата седмица в Париж ще се състои среща между британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те ще продължат обсъждането на гаранциите за сигурността на Украйна.
