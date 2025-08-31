Подробно търсене

Урсула фон дер Лайен: В Украйна ще бъдат разположени войски от европейски страни след уреждане на конфликта
Полският премиер Доналд Туск и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха полско-беларуската граница. Снимка: AP/Czarek Sokolowski
Брюксел,  
31.08.2025 21:18
 (БТА)

Европейската комисия (ЕК) ще продължи да отпуска средства от своя бюджет за подкрепа на Украйна след приключването на конфликта, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в интервю за британския вестник "Файненшъл Таймс".

Според нея "трябва да бъдат предвидени допълнителни плащания за украинските въоръжени сили". По-конкретно, Европейският съюз ще продължи да финансира програмата за подготовка на военнослужещите от украинската армия.

Фон дер Лайен също заяви, че ЕС разполага с "ясна пътна карта" за разполагане на войски от европейски страни на територията на Украйна след уреждането на конфликта, която е била съгласувана с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Президентът Тръмп ни увери, че там ще има американско присъствие като част от предпазния механизъм", каза тя, без да влиза в подробности. 

Войските вероятно ще включват десетки хиляди европейски военнослужещи, подкрепени от помощ от САЩ, включително системи за командване и контрол, както и средства за разузнаване и наблюдение, посочва "Файненшъл Таймс" и допълва, че това споразумение е било договорено на среща между Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и висши европейски лидери миналия месец.

"Файненшъл Таймс" също посочва, че на 4 септември в Париж ще се срещнат лидерите на водещите европейски страни, ръководителите на НАТО и Европейската комисия, за да обсъдят уреждането на конфликта в Украйна.

Според информацията на местника, по инициатива на френския президент Еманюел Макрон следващата седмица в Париж ще се състои среща между британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те ще продължат обсъждането на гаранциите за сигурността на Украйна.

