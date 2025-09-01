АФП: Напредването на руските сили в Украйна остава силно през август, но се забавя

Руското напредване в Украйна си остава силно през изминалия месец август, но се забавя. Това констатира френската информационна агенция Франс прес, като се позовава на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната.

За един месец силите на Москва са превзели 594 квадратни километра от украинците в момент, в който се умножиха дипломатическите усилия за намиране на изход от войната в Украйна, отбелязва Франс прес, като добавя, че засега тези дипломатически усилия не са довели до никакъв конкретен ефект.

Украйна обвинява Русия, че се преструва, че иска да преговаря, за да се подготви по-добре за нови атаки.

Напредъкът на руските сили в Украйна през август бележи спад спрямо четирите предходни месеца. През юли напредъкът беше от 634 квадратни километра, което беше най-много след напредъка през ноември 2024 г., когато той беше от 725 квадратни километра, като се изключат първите месеци на войната през пролетта на 2022 г., когато фронтовата линия беше много мобилна, отбелязва Франс прес.

Към края на август Русия твърди, че контролира пълно или частично 19 процента от украинската територия.

От септември 2024 до август 2025 г. руснаците завзеха над 6000 квадратни километра, което беше три пъти повече спрямо 12-те предходни месеца. Това беше най-големият напредък на руската армия в Украйна за година след първата година на войната.

На 12 август руснаците по-специално постигнаха най-големия си напредък на украинска територия за 24 часа – общо 110 квадратни километра за един ден.

Но паралелно с това украинците извършиха няколко успешни контраофанзиви в последните седмици, по-специално на 31 юли, 8, 16 и 25 август. Такива дневни успехи украинските сили имаха за последно през есента на 2023 г.

Над 70% от руския напредък през август се концентрира в Донецка област, основна сцена на сблъсъците между руските и украинските сили от две години. Руснаците напреднаха там с близо 400 квадратни километра и твърдят, че контролират вече 79,6% от тази област спрямо 63% година преди това. Около 31% от тази област бяха под контрола на проруските сепаратисти преди началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022.

Руската армия също така отбеляза през август напредък в други украински области, като Днепропетровска и Запорожка, където напредъкът е съответно с 76 квадратни километра и 42 квадратни километра. Миналия вторник Украйна призна за първи път призна, че руските военни са проникнали в Днепропетровска област, припомня Франс прес.