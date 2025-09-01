Укринформ: Руските специални служби може да са замесени в организирането на убийството на Парубий

Руските специални служби може да са замесени в организирането на убийството на бившия председател на Върховната рада и депутат Андрий Парубий, смятат служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Националната полиция и прокуратурата, съобщи Укринформ.

Украинските правоохранителни органи са получили съответната информация по време на първоначалните разследващи и оперативни действия със задържания за убийството заподозрян.

Ръководителят на СБУ в Лвовска област Вадим Онишченко заяви, че "престъплението има белезите на поръчково убийство. Има оперативна информация, която сочи към възможно участие на специалните служби на Руската федерация в организирането на убийството. Работим с нашите колеги от правоохранителните органи, за да идентифицираме всички, замесени в това явно престъпление, да потвърдим източниците на информация и да съберем доказателства".

СБУ припомни, че в нощта на 31 август срещу 1 септември заедно с Националната полиция и прокуратурата задържаха мъж, заподозрян в убийството на Парубий. Укринформ подчертава, че разследването и арестът са били лично ръководени от украинския президент Володимир Зеленски. Разследването на убийството продължава.

В изявление на Андрий Небитов, шеф на украинската полиция, се казва, че в разследването си органите следват първоначална следа за руско участие в убийството на Парубий, предаде ДПА. Небитов заяви, че се проучват и други версии и че заключенията ще бъдат направени едва след приключване на разследването. "Престъплението е било планирано в детайли, като подготовката е отнела повече от месец", каза той.

Парубий беше застрелян на 30 август следобед в Лвов.