Украйна заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила тази нощ 120 от 150 руски дрона

Украинската противовъздушна отбрана свали тази нощ 120 от 150 руски дрона, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на военновъздушните сили на Украйна.

От 19 часа вчера руските сили са пуснали 150 дрона "Шахед", както и няколко дрона примамки.

Въздушните атаки са отблъснати от подразделения на украинските войски за радиоелектронна борба и с дронове, както и от мобилни огневи групи на силите за противовъздушна отбрана на Украйна.

Според първоначални данни от тази сутрин армията е свалила 120 дрона "Шахед" и няколко дрона примамки над Северна, Южна, Източна и Централна Украйна.

По-рано Укринформ съобщи, че в град Била Церква е избухнал пожар вследствие на руска атака с дрон. Един човек е убит и още няколко са ранени.