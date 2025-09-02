Подробно търсене

Украйна заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила тази нощ 120 от 150 руски дрона

Анелия Пенкова
Украйна заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила тази нощ 120 от 150 руски дрона
Украйна заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила тази нощ 120 от 150 руски дрона
Украинската противовъздушна отбрана прехваща дрон в небето над Киев, 7 септември 2024 г. - снимка: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Киев,  
02.09.2025 09:41
 (БТА)
Етикети

Украинската противовъздушна отбрана свали тази нощ 120 от 150 руски дрона, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на военновъздушните сили на Украйна.

От 19 часа вчера руските сили са пуснали 150 дрона "Шахед", както и няколко дрона примамки. 

Въздушните атаки са отблъснати от подразделения на украинските войски за радиоелектронна борба и с дронове, както и от мобилни огневи групи на силите за противовъздушна отбрана на Украйна.

Според първоначални данни от тази сутрин армията е свалила 120 дрона "Шахед" и няколко дрона примамки над Северна, Южна, Източна и Централна Украйна.

По-рано Укринформ съобщи, че в град Била Церква е избухнал пожар вследствие на руска атака с дрон. Един човек е убит и още няколко са ранени.

/БЗ/

Свързани новини

01.09.2025 18:29

Украйна разкритикува декларацията от срещата на ШОС в Китай, тъй като в нея не се споменава войната

Съветът на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) одобри днес след срещата си обща декларация, която се застъпва за принципите за ненамеса във вътрешните въпроси, за неизползване на сила и която отхвърля налагането
01.09.2025 18:22

Укринформ: Руските специални служби може да са замесени в организирането на убийството на Парубий

Руските специални служби може да са замесени в организирането на убийството на бившия председател на Върховната рада и депутат Андрий Парубий, смятат служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Националната полиция и прокуратурата.
31.08.2025 20:35

Украйна атакува руски позиции в Крим, унищожени са три хеликоптера

Украинската армия днес съобщи, че е провела серия от атаки срещу руски части на окупирания Кримски полуостров, предаде ДПА. Най-малко три руски хеликоптера са били ударени и унищожени по време на атака с дронове срещу база близо до Симферопол.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:59 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация