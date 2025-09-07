Подробно търсене
Русия атакува украинския град Одеса и с балистична ракета

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Укритие в Одеска област. Снимка: Милена Стойкова/БТА (АК)
Одеса,  
07.09.2025 06:32
 (БТА)
Руските сили атакуваха тази сутрин украинския черноморски град Одеса и с балистична ракета, като отекна силен взрив, съобщиха местни канали в приложението "Телеграм".

Сирените за въздушна тревога за тази атака бяха задействани в 5:59 ч. местно време (също и българско), а взривът отекна в 6:06 ч.

Местните канали в приложението "Телеграм" съобщиха и за поразен обект.

По-рано тази нощ кметът на Одеса Генадий Труханов написа в "Телеграм", че над 15 руски дрона атакуват Одеса.

Регионалните власти призоваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

