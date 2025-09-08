Подробно търсене

Николай Велев
Дим се издига в небето над Киев след руска въздушна атака на 7 август 2025 г. Снимка: АП/Ефрем Лукацки
Киев ,  
08.09.2025 14:50
 (БТА)
Руски дрон порази топлоелектрическа централа в района на Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА.

"Врагът много добре знае, че атакува цивилна инфраструктура", пише в публикувано в "Телеграм" изявление на украинското министерство на енергетиката. "Целта е очевидна – да се създадат още повече трудности на мирното население на Украйна, да останат без ток и отопление украински домове, болници, детски градини и училища", добавя министерството. В текста не се посочва коя е атакуваната централа, но според някои украински военни анализатори става въпрос за Триполската топлоелектрическа централа, която се намира на брега на река Днепър, южно от Киев.

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано.

Триполската топлоелектрическа централа не за първи път става мишена на руската армия. 

Междувременно прокуратурата в украинския град Краматорск заяви, че при руски въздушни удари, нанесени през последната нощ, са убити най-малко двама души.

По данни на украинските военновъздушни сили снощи руската армия е атакувала Украйна със 142 дрона, 112 от които са били прехванати. 

В нощта срещу неделя Русия предприе най-масираното нападение с дронове от началото на войната. Тогава към Украйна полетяха над 800 безпилотни летателни апарата, като за първи път бе поразена и основната сграда на украинското правителство. 

/ВД/

