Габриела Иванова
Високопоставени представители на ЕС осъдиха руските въздушни нападения през изминалата нощ срещу Украйна
Снимка: AP/Virginia Mayo
Брюксел ,  
07.09.2025 18:43
 (БТА)
Високопоставени представители на Европейския съюз осъдиха руските нападения с ракети и дронове през изминалата нощ срещу Украйна, определяйки ги като поредното доказателство за липсата на желание в президента Владимир Путин за мирни преговори, съобщи ДПА. 

"За пореден път Кремъл се подиграва с дипломацията, погазва международното право и убива безразборно", написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в "Екс". "Говори за мир, а в същото време засилва бомбардировките и обстрелва правителствени сгради и жилища - това е представата на Путин за "мир"", допълни председателят на Европейския съвет Антонио Коща. 

И двамата подчертаха, че през уикенда са продължили обсъжданията за 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Очаква се в близките дни да бъде предложен официален проект на законодателни мерки, които трябва да бъдат одобрени от правителствата на 27-те страни членки.

Сред възможните нови санкции се обсъжда допълнително повишаване на митата и забрана за внос на още руски стоки, санкции срещу трети страни и компании, които печелят от войната на Москва, по-твърди действия срещу т.нар. сенчест флот на Русия, който заобикаля ограниченията в енергийния сектор, както и ограничаване на трансакциите с криптовалути, които се използват за финансиране на руското въоръжаване. 

Идеята е европейските санкции да бъдат съгласувани и с нови наказателни мерки от страна на САЩ. Засега обаче това не е сигурно. Една от причините е, че администрацията на президента Доналд Тръмп настоява ЕС напълно да спре вноса на руска енергия, което среща отказ от страни като Унгария. Освен това САЩ настояват за по-силен натиск върху Китай заради подкрепата му към Русия. 

Британският премиер Киър Стармър също коментира най-мащабната въздушна руска атака срещу Украйна от началото на войната, извършена през изминалата нощ. При нея беше подпалена основната правителствена сграда в Киев.

"Ужасен съм от тази поредна брутална атака тази нощ срещу Киев и други части на Украйна, която отне живота на цивилни и нанесе щети по важна инфраструктура. За първи път беше нанесен удар в самото сърце на украинската гражданска власт. Тези подли нападения показват, че Путин смята, че може да действа безнаказано. Очевидно е, че той не търси мир", заяви той. 

Свързани новини

07.09.2025 16:15

Зеленски каза, че броят на убитите след снощните масирани руски въздушни удари в Украйна вече е четирима и че е разговарял с Макрон

Четирима души са били убити при масираните руски въздушни удари в Украйна снощи, каза днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.
07.09.2025 13:59

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на почивка в България за сметка на българската държава

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на едноседмична почивка в България за сметка на българската държава, това съобщи специално за БТА генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.
07.09.2025 13:00

Повече от 10 района в Киев бяха атакувани тази нощ при руски удари, заяви Украйна

Повече от 10 района в Киев бяха атакувани тази нощ при руски удари, включително жилищни сгради в кварталите Святошински и Дарницки, съобщи Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на началника на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.
07.09.2025 12:45

Русия съобщи, че е превзела още едно село в украинската Днепропетровска област и е нанесла удари по украински военни цели

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че неговите войски са превзели село Хороше в украинската Днепропетровска област, предаде ТАСС.
07.09.2025 11:17

Украйна съобщи, че е атакувала петролопровода "Дружба" в руската Брянска област

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.
07.09.2025 09:59

Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха украинските отбранителни сили

Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха отбранителните сили в Южна Украйна в приложението "Телеграм".

