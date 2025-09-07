Високопоставени представители на ЕС осъдиха руските въздушни нападения през изминалата нощ срещу Украйна

Високопоставени представители на Европейския съюз осъдиха руските нападения с ракети и дронове през изминалата нощ срещу Украйна, определяйки ги като поредното доказателство за липсата на желание в президента Владимир Путин за мирни преговори, съобщи ДПА.

"За пореден път Кремъл се подиграва с дипломацията, погазва международното право и убива безразборно", написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в "Екс". "Говори за мир, а в същото време засилва бомбардировките и обстрелва правителствени сгради и жилища - това е представата на Путин за "мир"", допълни председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

И двамата подчертаха, че през уикенда са продължили обсъжданията за 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Очаква се в близките дни да бъде предложен официален проект на законодателни мерки, които трябва да бъдат одобрени от правителствата на 27-те страни членки.

Сред възможните нови санкции се обсъжда допълнително повишаване на митата и забрана за внос на още руски стоки, санкции срещу трети страни и компании, които печелят от войната на Москва, по-твърди действия срещу т.нар. сенчест флот на Русия, който заобикаля ограниченията в енергийния сектор, както и ограничаване на трансакциите с криптовалути, които се използват за финансиране на руското въоръжаване.

Идеята е европейските санкции да бъдат съгласувани и с нови наказателни мерки от страна на САЩ. Засега обаче това не е сигурно. Една от причините е, че администрацията на президента Доналд Тръмп настоява ЕС напълно да спре вноса на руска енергия, което среща отказ от страни като Унгария. Освен това САЩ настояват за по-силен натиск върху Китай заради подкрепата му към Русия.

Британският премиер Киър Стармър също коментира най-мащабната въздушна руска атака срещу Украйна от началото на войната, извършена през изминалата нощ. При нея беше подпалена основната правителствена сграда в Киев.

"Ужасен съм от тази поредна брутална атака тази нощ срещу Киев и други части на Украйна, която отне живота на цивилни и нанесе щети по важна инфраструктура. За първи път беше нанесен удар в самото сърце на украинската гражданска власт. Тези подли нападения показват, че Путин смята, че може да действа безнаказано. Очевидно е, че той не търси мир", заяви той.