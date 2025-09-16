Подробно търсене

Симеон Томов
САЩ възстановиха напълно статута на Унгария в рамките на Програмата за безвизово пътуване
Националните флагове на САЩ и Унгария в Будапеща - снимка: AP/Alexander Zemlianichenko
Будапеща ,  
16.09.2025 18:54
 (БТА)

САЩ възстановиха напълно статута на Унгария в рамките на Програмата за безвизово пътуване (Visa Waiver Program), администрирана от американското министерство на вътрешната сигурност, след като унгарското правителство предприе мерки за отстраняване на пропуските в сигурността, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското посолство в Будапеща. 

Решението е един от първите осезаеми признаци за подобряване на отношенията между Унгария и САЩ, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом.

Унгарският премиер Виктор Орбан отдавна е съюзник на Тръмп.

/БЗ/

Към 19:32 на 16.09.2025 Новините от днес

