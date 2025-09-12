МТИ: Мирът е най-силното ни оръжие, заяви унгарският министър на отбраната

Министърът на отбраната на Унгария Кристоф Салай-Бобровницки заяви днес във „Фейсбук“, че „мирът е най-силното ни оръжие“ , добавяйки, че „когато светът ни е отровен от политическа омраза и животът на хората, които гордо изразяват мнението си, е застрашен, е още по-важно да се усили гласът на здравия разум и мира“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Салай-Бобровницки заяви, че се е срещнал с шарже д’афера на САЩ в Будапеща Робърт Паладино и че разговорите им са били фокусирани върху военното и отбранителното сътрудничество между Унгария и САЩ.

Той добави, че САЩ са важен стратегически партньор на Унгария в областта на сигурността и отбраната.

„Унгария ясно и изрично стои на страната на мира - благодарни сме за мирните усилия на президента Тръмп и подкрепяме всички инициативи, които служат за намаляване на напрежението и възстановяване на мира“, добави той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)