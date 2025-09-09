Съпредседателят на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала обвини Киев за засилването на руските удари след срещата между президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи ДПА.

Крупала заяви, че Украйна носи частична отговорност за ескалацията на руските нападения, последвала срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Хрупала, който ръководи проруската и антимигрантска партия заедно с Алис Вайдел, посочи като пример украински атаки срещу руския тръбопровод "Дружба", който снабдява с петрол Унгария и Словакия, посочи ДПА.

Той обвини и Европейския съюз, че допълнително разпалва конфликта, като продължава да снабдява Украйна с оръжие.

На въпрос дали е разочарован от липсата на напредък след срещата между Тръмп и Путин през август в Анкоридж, щата Аляска, Крупала отговори, че все още е рано да се говори за резултати. По думите му, самото започване на диалог е "важна и правилна стъпка".

На практика обаче малко неща са се променили, след като Тръмп официално прие руския президент на американска територия. Предложената от Тръмп тристранна среща между него, Путин и украинския президент Володимир Зеленски все още не се е състояла. Путин заяви, че не е склонен да участва в преговори извън Москва.

След срещата в Аляска Русия значително увеличи въздушните удари по Украйна, като при последната атака днес в Източна Украйна загинаха над 20 души.