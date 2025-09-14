Подкрепата за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" е нараснала тройно, показаха първите екзитполове за днешните местни избори

Показателите на обществената подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) са нараснали рязко, показа екзитпол за резултатите в днешните местни избори в най-гъсто населената провинция на страната - Северен Рейн-Вестфалия, предаде Ройтерс.

Това е предупреждение към управляващата от 4 месеца коалиция на канцлера на Германия Фридрих Мерц - лидер на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), отбеляза световната агенция. Освен ХДС в коалиционното правителство участват неговата сестринска партия - баварският Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Първите екзитполове на социологическата агенция "Инфратест димап", изготвени за германската държавна телевизия А Ер Де след затварянето на избирателните секции за гласуване за съветници, окръжни управи и кметове в Северен Рейн-Вестфалия, показаха, че подкрепата за АзГ е нараснала повече от три пъти спрямо 2020 г. За крайнодясната партия в тази провинция вече гласуват 16,5 процента от избирателите.

ХДС на Мерц си остава най-влиятелната партия, събирайки 34% от гласовете, докато социалдемократите бележат спад - 22,5 процента от 24,3%.

"Това е огромен успех за нас", написа в социалната платформа "Екс" съпредседателят на АзГ Тино Крупала.

"Ние сме партията на народа и ще поемем нашата огромна отговорност за Германия", добави той.