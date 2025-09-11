Подробно търсене

Най-висшият наказателен съд в Германия потвърди присъдите на водещ крайнодесен политик за използване на забранен нацистки лозунг

Николай Велев
Бьорн Хоке по време на заседание на Окръжния съд в град Хале, понеделник, 24 юни 2024 г. Снимка: Хендрик Шмит/ДПА чрез АП
Карлсруе,  
11.09.2025 22:13
 (БТА)

Най-висшият наказателен съд в Германия днес потвърди двете присъди срещу водещ крайнодесен политик по обвинение, че е произнасял забранен нацистки лозунг, предаде ДПА.

Миналата година Регионалният съд в Хале глоби Бьорн Хьоке, лидер на антиимигрантската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в източната провинция Тюрингия, за това, че  два пъти е произнесъл лозунга "Всичко за Германия" по време на публични събития през 2021 и 2023 г. Тази фраза е забранена в Германия, понеже се е използвала от нацистките паравоенни сили СА ("Щурмови войски").

Хьоке подаде жалба срещу присъдите, които адвокатите му определиха като "неправилни по форма и съдържание, от гледна точка на германското, европейското и международното право". 

Федералният съд със седалище в Карлсруе обаче днес заяви, че проверката на най-висшата наказателна инстанция в Германия не е установила никакви правни грешки във вреда на Хьоке. Освен това в този случай случая Хьоке не може да се ползва от депутатския си имунитет, понеже е изрекъл лозунгите преди да стане член на Бундестага, обясни съдът. 

АзГ е най-голямата опозиционна партия в Германия. Нейни структури в няколко провинции, включително оглавяваната от Хьоке местна организации на АзГ в Тюрингия, са официално класифицирани като "екстремистки групи" и са поставени под наблюдение от германското вътрешно разузнаване.

/АГ/

Към 23:00 на 11.09.2025 Новините от днес

