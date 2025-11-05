Германия наложи строги мерки върху мюсюлмански асоциации, смятани за заплаха за конституционния ред

Германското правителство забрани днес мюсюлманска организация, обвинявайки я в нарушаване на човешките права и демократичните ценности на страната, и извърши претърсване на имоти в цялата страна, свързани с още две мюсюлмански организации, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на вътрешните работи заяви, че забранената организация "Мъслим Интерактив" (Muslim Interaktiv) представлява заплаха за конституционния ред в страната, като насърчава антисемитизъм и дискриминация срещу жените и сексуалните малцинства.

Групата е известна с активното си присъствие в интернет, което използва, за да привлича предимно млади мюсюлмани, чувстващи се отчуждени или дискриминирани сред християнското мнозинство в Германия.

Германското правителство заяви, че групата представлява особена заплаха, тъй като проповядва исляма като единствен модел за социален ред и поддържа тезата, че ислямското право трябва да има предимство пред германското право при регулирането на живота в мюсюлманската общност, включително отношението към жените.

През последните години германското правителство предприе по-решителни действия срещу екстремизма и забрани няколко екстремистки групи, включително няколко крайнодесни и мюсюлмански организации. Строгите мерки са в резултат на поредица от атаки, както от мюсюлмански екстремисти, така и от крайнодесни групи, които са замисляли да подкопаят реда в страната.

"Ще приложим закона с цялата му строгост срещу всеки, който агресивно призовава за халифат по нашите улици, подклажда омраза срещу държавата Израел и евреите по недопустим начин и пренебрегва правата на жените и малцинствата", заяви вътрешният министър Александер Добринд в изявлението си. "Няма да позволим организации като "Интерактив" да подкопават нашето свободно общество с омразата си, да презират нашата демокрация и да атакуват страната ни отвътре", добави той.

Министерството също така обяви, че се водят разследвания срещу две други мюсюлмански групи – "Дженърейшън Ислам" (Generation Islam) и "Реалити Ислам" (Reality Islam).

В изявлението си министерството посочи, че групата "е особено против равенството между половете и свободата на сексуална ориентация и полова идентичност" и добавиха, че това "изразява нетолерантност, която е несъвместима с демокрацията и правата на човека".

Днес властите претърсиха седем имота в северния град Хамбург, а също така проведоха претърсвания в 12 къщи в Берлин и централната германска провинция Хесен във връзка с другите две групи, които са обект на разследване.

Правителството заяви, че "Мъслим Интерактив" се е стремяла да индоктринира, колкото се може повече хора и "по този начин да създаде постоянни врагове на конституцията, за да подкопава непрекъснато конституционния ред".

Министърът на вътрешните работи на Хамбург, Анди Гроте, където групата е била особено активна, приветства забраната и я нарече удар срещу "съвременния ТикТок ислямизъм", според ДПА.

В неотдавнашен доклад вътрешната разузнавателна служба на Хамбург пише, че в своите онлайн публикации и видеоклипове лидерите на "Интерактив" засягат социално значими теми, използвайки ги, „за да внушава, че съществува отношение на отхвърляне от страна на политиката и обществото в Германия към цялата мюсюлманска общност“, съобщава ДПА.

Ахмад Мансур, известен активист срещу мюсюлманския екстремизъм в Германия, написа в платформата "Екс", че "е правилно и необходимо министърът на вътрешните работи Добриндт да забрани тази група".

"Мъслим Интерактив" е част от ислямистка мрежа, която през последните месеци стана значително по-агресивна и опасна. Те водят кампании за сплашване, мобилизират конкретно младите хора и се опитват да ги индоктринират в ислямистка идеология", пише Мансур.

Онлайн присъствието на "Мъслим Интерактив" изглеждаше е било прекратено тази сутрин, а организацията не беше открита за коментар.