Подробно търсене

Популярни германски жени поискаха от канцлера Мерц реални действия за осигуряване на безопасност на обществени места

Валерия Динкова
Популярни германски жени поискаха от канцлера Мерц реални действия за осигуряване на безопасност на обществени места
Популярни германски жени поискаха от канцлера Мерц реални действия за осигуряване на безопасност на обществени места
Брандебургската порта в Берлин. Снимка: AP Photo/Markus Schreiber
Берлин ,  
28.10.2025 14:27
 (БТА)

Шестдесет жени, сред които актриси, изследователки и политици, призоваха германския канцлер Фридрих Мерц да се заеме с реалните проблеми на обществената сигурност, след като той намекна, че "дъщерите" им се чувстват несигурни заради мигрантите, предаде ДПА.

"Щастливи сме да говорим за безопасността на дъщерите, т.е. жените", написаха те в отворено писмо, публикувано днес. "Искаме обаче да го направим сериозно, а не да го използваме като евтино извинение, за да оправдаем расистки изказвания", пишат подписалите писмото жени, сред които и депутатката от "Зелените" Рикарда Ланг, писателките Миту Саняк и Тупока Огете, както и Луиза Нюбауер – водеща фигура в германското движение за климата "Петъци за бъдеще".

Исканията им идват на фона на разгорещен дебат в Германия, предизвикан от коментарите на Мерц, обвързващи престъпленията на обществени места с мигранти – изявления, които станаха причина за протести в няколко градове.

На 14 октомври германският канцлер заяви, че правителството работи върху минали провали в миграционната политика и отбелязва напредък, но "все още имаме проблем как изглеждат градовете ни, разбира се, и затова федералният вътрешен министър улеснява и извършва мащабни депортации".

Малко по-късно, запитан да изясни коментара си, Мерц настойчиво заяви: "Попитайте вашите дъщери какво може да съм имал предвид с това. Предполагам, че ще получите съвсем ясен и директен отговор".

В сряда той уточни, че проблемите са предизвикани от мигранти, които нямат постоянен статут за пребиваване, не работят и не спазват германските закони.

В писмото си днес жените призовават за "публично пространство, на което всички хора да се чувстват спокойно".

Текстът включва и десет специални искания за подобряване "безопасността на дъщерите", включително подобрено съдебно преследване на сексуално и домашно насилие, по-добро осветяване и наблюдение на обществените пространства и подходящо финансиране на места за настаняване на жени, търсещи подслон и убежище.

/ГГ/

Свързани новини

28.10.2025 08:32

Повечето жени в Германия не се чувстват в безопасност на обществени места, показва проучване

Повечето жени в Германия не се чувстват в безопасност на обществени места, сочи проучване на общественото мнение на института Civey, проведено по поръчка на медийната група "Функе". 55% от анкетираните жени заявяват, че не се чувстват в безопасност
28.10.2025 00:58

Около 2000 души излязоха на протест в Лайпциг заради коментар на Мерц относно имиграцията

Около 2000 души са излезли вчера на протест в Лайпциг, в Югоизточна Германия, срещу неотдавнашните изказвания на канцлера Фридрих Мерц, който приравни миграцията с градските проблеми, предаде ДПА.
26.10.2025 16:32

Германската полиция препоръча затягане на мерките за сигурност в градовете на фона на дебатите за миграцията

Германският полицейски съюз призова за повече полицаи на жп гарите и те да имат по-широки правомощия, докато политическите дебати за миграцията в градовете продължават да се водят в Германия, съобщи ДПА.
22.10.2025 20:52

Близо 134 000 германци са подписали досега петиция срещу позицията на канцлера Мерц за миграцията

Близо 134 000 души в Германия са подписали досега онлайн петиция срeщу позицията на канцлера Фридрих Мерц, заявена в направените от него миналата седмица коментари, които разпалиха национален дебат за миграцията в градовете и расизма, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:44 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация