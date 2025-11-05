Подробно търсене

Германия забрани мюсюлманската асоциация „Интерактив” и претърсва нейни имоти

Елена Инджева
Германският външен министър Александер Добриндт. Снимка: Helena Dolderer/ДПА чрез АП
Берлин,  
05.11.2025 11:19
Германия забрани мюсюлманската асоциация „Интерактив” и ще конфискува нейните активи, съобщи днес германското министерство на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс.

Извършват се обиски и в още две ислямски асоциации. Ранно тази сутрин бяха претърсени 7 имота бяха претърсени в Хамбург, а също 12 в Берлин и провинция Хесен. Тези операции са част от предварителните разследвания на асоциациите „Генерация Ислям” и „Реалност Ислям”, посочи в изявление министерството.

„Ще приложим закона с цялата му строгост срещу всеки, който агресивно призовава за халифат по нашите улици, подклажда омраза срещу държавата Израел и евреите по недопустим начин и пренебрегва правата на жените и малцинствата“, заяви вътрешният министър Александер Добринд в изявлението си.

