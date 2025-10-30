Афганистанецът, нападнал през януари група деца в Ашафенбург, ще бъде настанен в психиатрична клиника, реши германски съд

Мъжът от Афганистан, който по-рано тази година нападна в парк в Германия група деца, ранявайки смъртоносно двама души, ще бъде настанен в психиатрична клиника, след като съдът постанови, че той не може да носи наказателна отговорност заради психични проблеми, предаде ДПА.

Случаят в южния град Ашафенбург през януари предизвика дебати по темата за миграцията по време на предизборната кампания за вота през февруари.

Заподозреният е 28-годишен афганистанец, за когото се предполага, че на 22 януари умишлено е атакувал група деца с дълъг около 30 см кухненски нож.

Момче на 2 години от марокански произход бе смъртоносно ранено, а 41-годишен минувач, който е опитал да помогне, също бе убит. Заподозреният намушка също момиченце на 2 години и 73-годишен мъж, като и двамата оцеляха.

Обвиняемият призна за извършването на престъпленията чрез адвоката си, но съдията Карстен Кребс каза, че той не може да бъде подведен под наказателна отговорност заради психиатрични заболявания.

Според медицинска оценка той страда от параноидна шизофрения и се предполага, че по време на престъплението е чувал гласове, които са му наредили да извърши атаката.

Нападението е част от поредицата смъртоносни случаи, които бяха обсъждани преди изборите през февруари. На тях крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" спечели второ място.