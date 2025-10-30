Подробно търсене

Анелия Пенкова
Афганистанецът, нападнал през януари група деца в Ашафенбург, ще бъде настанен в психиатрична клиника, реши германски съд
Свещи в памет на убитите при атаката в Ашафенбург през януари 2025 г. Снимка: Daniel Vogl/dpa via AP
Ашафенбург,  
30.10.2025 15:40
 (БТА)

Мъжът от Афганистан, който по-рано тази година нападна в парк в Германия група деца, ранявайки смъртоносно двама души, ще бъде настанен в психиатрична клиника, след като съдът постанови, че той не може да носи наказателна отговорност заради психични проблеми, предаде ДПА. 

Случаят в южния град Ашафенбург през януари предизвика дебати по темата за миграцията по време на предизборната кампания за вота през февруари. 

Заподозреният е 28-годишен афганистанец, за когото се предполага, че на 22 януари умишлено е атакувал група деца с дълъг около 30 см кухненски нож. 

Момче на 2 години от марокански произход бе смъртоносно ранено, а 41-годишен минувач, който е опитал да помогне, също бе убит. Заподозреният намушка също момиченце на 2 години и 73-годишен мъж, като и двамата оцеляха. 

Обвиняемият призна за извършването на престъпленията чрез адвоката си, но съдията Карстен Кребс каза, че той не може да бъде подведен под наказателна отговорност заради психиатрични заболявания. 

Според медицинска оценка той страда от параноидна шизофрения и се предполага, че по време на престъплението е чувал гласове, които са му наредили да извърши атаката. 

Нападението е част от поредицата смъртоносни случаи, които бяха обсъждани преди изборите през февруари. На тях крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" спечели второ място. 

 

/ДИ/

Свързани новини

16.10.2025 13:32

Делото срещу 28-годишен афганистанец, обвинен в убийството на двама души в парк в Германия, започна днес

Делото срещу 28-годишен афганистанец, обвинен в убийството на двама души, включително малко дете, в германския град Ашафенбург, започна повече от 8 месеца след атаката, която шокира страната, предаде Ройтерс.
07.10.2025 21:49

Газов облак, който може да е токсичен, стана причина за мащабна аварийна операция в два германски града

В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти, предаде ДПА. Облакът се носи към близкия град Ашафенбург, което накара

