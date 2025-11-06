Мъж бе осъден на три години затвор в Германия във връзка с терористичен заговор

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Изображение: БТА
Дюселдорф,  
06.11.2025 20:34
 (БТА)

Двадесетгодишен мъж беше осъден на три години и три месеца затвор в западната част на Германия по обвинения, че се е съгласил да извърши терористична атака срещу жени и деца, предаде ДПА.

Говорителка на съда в град Дюселдорф заяви днес, че сирийски гражданин е бил признат за виновен в намерение да извърши убийство, но за невинен за членство в терористичната групировка "Ислямска държава“.

Мъжът пристигнал в Германия като юноша през октомври 2022 г. и установил контакт с терорист от "Ислямска държава“, пише в обвинителния акт. По искане на терориста 20-годишният мъж се съгласил да извърши атака с нож срещу жени и деца.

Мъжът бе арестуван през декември 2024 г. в бежански център в Ленещат.

Защитата се съгласи със съдържанието на заключителната реч на обвинението и поиска обвиняемият да бъде осъден на около три години затвор. След произнасянето на присъдата защитата се отказа от правото си на обжалване, което означава, че присъдата е окончателна.

