Симеон Томов
Полицията в германския град Ханау задържа мъж, заподозрян в изрисуването на свастики с човешка кръв
Свастика, нарисувана върху предния капак на автомобил в германския град Ханау, 6 ноември 2025 г. Снимка: АП/Michael Probst
Ханау, провинция Хесен ,  
06.11.2025 18:08
Германската полиция задържа мъж, заподозрян в изрисуването с човешка кръв на свастики върху автомобили и стени в Ханау, предаде ДПА, припомняйки, че този германски град преди пет години се превърна в сцена на масова стрелба, извършена от крайнодесни екстремисти. 

Тридесет и една годишният мъж бе задържам в апартамента си в Ханау, на приблизително 20 километра източно от Франкфурт на Майн, с голямо количество алкохол в кръвта след сигнал на свидетел, съобщиха днес от полицията и прокуратурата, ден след откриването на символите. 

Късно снощи жител на града е подал сигнал за свастика, нарисувана на капака на паркираната му кола. След това полицейските служители са открили символа върху много други коли, пощенски кутии и фасади на сгради в различни части на града. 

Според първоначалните данни използваната кръв е била на самия заподозрян, съобщи полицията. 

Свастиката - символ, използван от Националсоциалистическата германска работническа партия (нацистите) на Адолф Хитлер - е забранена в Германия, отбелязва ДПА. 

Откриването на свастиките предизвика възмущение в Ханау, провинция Хесен. Там все още е пресен споменът за нападението от 2020 г., когато 43-годишен германец нападна млади хора с мигрантски произход в наргиле бар, като уби девет от тях, преди да застреля майка си и да се самоубие, посочва агенцията. 

"Особено в нашия град, който беше силно засегнат от расистката атака на 19 февруари 2020 г., такъв акт предизвиква силни сътресения", заяви кметът на Ханау - Клаус Камински. 

"Свастиките нямат място в Ханау. Няма да позволим такива символи да сеят страх или разделение", подчерта кметът. 

