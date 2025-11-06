Полицията в германския град Ханау задържа мъж, заподозрян в изрисуването на свастики с човешка кръв

Германската полиция задържа мъж, заподозрян в изрисуването с човешка кръв на свастики върху автомобили и стени в Ханау, предаде ДПА, припомняйки, че този германски град преди пет години се превърна в сцена на масова стрелба, извършена от крайнодесни екстремисти.

Тридесет и една годишният мъж бе задържам в апартамента си в Ханау, на приблизително 20 километра източно от Франкфурт на Майн, с голямо количество алкохол в кръвта след сигнал на свидетел, съобщиха днес от полицията и прокуратурата, ден след откриването на символите.

Късно снощи жител на града е подал сигнал за свастика, нарисувана на капака на паркираната му кола. След това полицейските служители са открили символа върху много други коли, пощенски кутии и фасади на сгради в различни части на града.

Според първоначалните данни използваната кръв е била на самия заподозрян, съобщи полицията.

Свастиката - символ, използван от Националсоциалистическата германска работническа партия (нацистите) на Адолф Хитлер - е забранена в Германия, отбелязва ДПА.

Откриването на свастиките предизвика възмущение в Ханау, провинция Хесен. Там все още е пресен споменът за нападението от 2020 г., когато 43-годишен германец нападна млади хора с мигрантски произход в наргиле бар, като уби девет от тях, преди да застреля майка си и да се самоубие, посочва агенцията.

"Особено в нашия град, който беше силно засегнат от расистката атака на 19 февруари 2020 г., такъв акт предизвиква силни сътресения", заяви кметът на Ханау - Клаус Камински.

"Свастиките нямат място в Ханау. Няма да позволим такива символи да сеят страх или разделение", подчерта кметът.