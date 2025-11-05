Подробно търсене

Мъж беше арестуван в Дания по подозрения във връзки с предполагаем ирански разузнавач

Владимир Арангелов
Илюстративна снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов (ПБ)
Копенхаген,  
05.11.2025 15:55
 (БТА)

Мъж беше задържан в Дания по подозрения, че е съучастник на датски гражданин, обвинен, че е шпионирал евреи и еврейски институции в Германия по поръчка на иранското разузнаване, предаде ДПА, като се позова на германската прокуратура.

Смята се, че заподозреният е обещал да датчанина да предостави оръжие на неустановен трети заподозрян и да поиска от него да извърши атака срещу мишени от еврейската общност в Германия, заяви федералната прокуратура в Карлсруе.

Датската полиция, която е арестувала заподозрения по искане на германските власти тази сутрин, идентифицира мъжа като 42-годишен афганистанец, жител на град Орхус.

Датските власти сега разглеждат германското искане той да бъде екстрадиран, каза полицията, без да споменава възможна връзка с предполагаемия разузнавач.

Датски гражданин беше арестуван през юни в Орхус по подозрения, че е шпионирал евреи и еврейски институция в Берлин по поръчка на иранското разузнаване, като се предполага, че потенциалната цел е била подготовка за извършване на атаки.

Петдесет и три годишният мъж по произход от Афганистан по-късно бе екстрадиран в Германия, където бе поставен под стража в очакване на началото на делото срещу него.

Смята се, че той е работил за Силите „Кудс“, които отговарят за поверителните операции в чужбина на Иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт каза, че заподозреният се е опитвал да наеме други хора, които да извършат палежи. 

Датчанинът отрича обвиненията.

/ДИ/

