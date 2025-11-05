Подробно търсене

Германски полицай е с повдигнато обвинение заради това, че е застрелял чернокож

Анелия Пенкова
(AP Photo/Martin Meissner)
Бремен,  
05.11.2025 21:29
 (БТА)

Германски прокурори повдигнаха днес обвинение срещу германски полицай заради смъртоносната стрелба срещу 21-годишен чернокож в град Олденбург по-рано тази година, предаде ДПА. 

Предполага се, че на 20 април полицаят е произвел 5 изстрела срещу младия мъж в пешеходната зона на Олденбург. Аутопсията показва, че той е бил ранен в бедрото, гърдите и главата. 

Разследващите заявиха, че преди това пред нощен клуб германецът е използвал лютив спрей и няколко души са били леко ранени. След това той е избягал. 

Когато полицаите са опитали да го пресрещнат, той е насочил лютив спрей и към тях, съобщиха следователите. 

Случаят предизвика протести срещу расизма и полицейското насилие из цялата страна, като участниците в демонстрациите поискаха пълно разследване. 

Прокуратурата в Олденбург е повдигнала обвинение срещу полицая за убийство по непредпазливост, тъй като той е произвел изстрелите, "погрешно мислейки, че действа в самоотбрана", заяви говорителка на прокуратурата.

Според прокурорите полицаят е мислил, че мъжът го напада с нож. По-късно е станало ясно, че 21-годишният в действителност е имал нож в себе си, но не го е използвал срещу полицаите. 

Освен това, той се е опитвал да избяга от мястото, за да не бъде арестуван, когато изстрелите са били произведени, което значи, че няма причина да се смята, че полицаят се е защитавал, добави говорителката. 

Ако бъде признат за виновен, полицаят може да лежи в затвора пет години, или да бъде глобен.

/ГГ/

