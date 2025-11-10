Германски съд осъди петима мъже, обвинени в разпространение на детска порнография

Една година след специализирана операция в различни части от Германия срещу една от най-големите платформи за детска порнография в тъмната мрежа (dark web), съд в град Мьонхенгладбах в провинция Северен Рейн-Вестфалия осъди лицата, които стоят зад платформата, предаде ДПА.

Петимата мъже, срещу които бяха повдигнати обвинения, получиха присъди от 5 години и половина до 11 години затвор, в един от случаите с последващо превантивно задържане, съобщи съдът.

Те са действали като модератори на съдържанието или администратори на платформата, в която потребители от различни страни по света са обменяли снимки и видеозаписи, съдържащи кадри на сексуално посегателство и насилие над непълнолетни и малолетни момичета.

Подсъдимите са от германските провинции Северен Рейн-Вестфалия, Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн и Бавария.

Четирима от тях, обвинени в разпространение на детска порнографи в организирана престъпна група, получи присъди, близки до поисканите от прокуратурата - до 13 години затвор.

Срещу четиридесет и шест годишен мъж от Мюнхен бе постановена и мярка превантивно задържане, тъй като той бе определен като опасен рецидивист, с голяма вероятност да извърши ново престъпление.

Присъдите срещу четиримата подсъдими все още не са окончателни и ще бъдат обжалвани. Петият от тях е приел присъдата и няма да обжалва решението на съда. И петимата мъже признаха вината си по време на съдебния процес.

В заключителните си пледоарии адвокатите на петимата подсъдими признаха, че клиентите им са извършили "най-тежките престъпления". Те обаче подчертаха, че признанията им трябва да се вземат под внимание.