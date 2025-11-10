Подробно търсене

Германски съд осъди петима мъже, обвинени в разпространение на детска порнография

Симеон Томов
Снимка: АП/ Jenny Kane
Берлин ,  
10.11.2025 19:53
 (БТА)

Една година след специализирана операция в различни части от Германия срещу една от най-големите платформи за детска порнография в тъмната мрежа (dark web), съд в град Мьонхенгладбах в провинция Северен Рейн-Вестфалия осъди лицата, които стоят зад платформата, предаде ДПА. 

Петимата мъже, срещу които бяха повдигнати обвинения, получиха присъди от 5 години и половина до 11 години затвор, в един от случаите с последващо превантивно задържане, съобщи съдът. 

Те са действали като модератори на съдържанието или администратори на платформата, в която потребители от различни страни по света са обменяли снимки и видеозаписи, съдържащи кадри на сексуално посегателство и насилие над непълнолетни и малолетни момичета. 

Подсъдимите са от германските провинции Северен Рейн-Вестфалия, Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн и Бавария. 

Четирима от тях, обвинени в разпространение на детска порнографи в организирана престъпна група, получи присъди, близки до поисканите от прокуратурата - до 13 години затвор.

Срещу четиридесет и шест годишен мъж от Мюнхен бе постановена и мярка превантивно задържане, тъй като той бе определен като опасен рецидивист, с голяма вероятност да извърши ново престъпление. 

Присъдите срещу четиримата подсъдими все още не са окончателни и ще бъдат обжалвани. Петият от тях е приел присъдата и няма да обжалва решението на съда. И петимата мъже признаха вината си по време на съдебния процес. 

В заключителните си пледоарии адвокатите на петимата подсъдими признаха, че клиентите им са извършили "най-тежките престъпления". Те обаче подчертаха, че признанията им трябва да се вземат под внимание.

/ДИ/

Свързани новини

10.11.2025 16:46

В Магдебург започна съдебният процес за атаката на коледния базар в града миналата година

В германския град Магдебург днес започна съдебното дело срещу обвиняемия, врязал се миналата година с автомобил в коледния базар в града, причинявайки смъртта на шестима души, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това се очаква да бъде един от най-мащабните съдебни процеси в следвоенната история на страната.
10.11.2025 05:50

ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и наркотиците в Латинска Америка

Лидерите на Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибско море са напът да се споразумеят за нов съюз в областта на сигурността за борба с наркотрафика, организираната престъпност и корупцията. Това съобщиха за ДПА участници в започналата вчера двудневна среща на високо равнище в Колумбия между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави.
09.11.2025 12:41

Лидери от ЕС и Латинска Америка се събират на двудневна среща на върха в момент на напрежение, породено от действията на САЩ в Карибско море

Лидери от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) днес се събират в Колумбия за четвърта среща на върха, чиято цел е засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката, борбата с климатичните промени и международната сигурност, предаде ДПА.
06.11.2025 20:34

Мъж бе осъден на три години затвор в Германия във връзка с терористичен заговор

Двадесетгодишен мъж беше осъден на три години и три месеца затвор в западната част на Германия по обвинения, че се е съгласил да извърши терористична атака срещу жени и деца, предаде ДПА.
30.10.2025 15:40

Афганистанецът, нападнал през януари група деца в Ашафенбург, ще бъде настанен в психиатрична клиника, реши германски съд

Мъжът от Афганистан, който по-рано тази година нападна в парк в Германия група деца, ранявайки смъртоносно двама души, ще бъде настанен в психиатрична клиника, след като съдът постанови, че той не може да носи наказателна отговорност заради психични проблеми, предаде ДПА.
30.10.2025 15:15

Съд в Германия призна трима души с двойно германско и руско гражданство за виновни по обвинение в шпионаж в полза на Москва

Съд в Германия призна трима души с двойно германско и руско гражданство за виновни по обвинение в шпионаж в полза на Русия. Основният обвиняем бе осъден и по обвинения в планиране на саботажи и участие в сражения в Източна Украйна, предаде

Към 20:35 на 10.11.2025 Новините от днес

